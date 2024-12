Lucarelli, futuro a Ballando incerto: le sue parole a La Volta Buona

Quest’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle è stata ricca di colpi di scena, tra il licenziamento di Angelo Madonia ed il caso Guillermo Mariotto. Il giudice non è stato presente nella puntata finale del programma a causa di problemi di salute, tuttavia potremmo rischiare di non rivedere al tavolo dei giudici anche un’altra storica giurata. Stiamo parlando nello specifico di Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima, intervistata ai microfoni de La Volta Buona, ha rivelato come il suo futuro all’interno del programma sia ancora incerto.

Potrebbe non tornare nella prossima stagione di Ballando Con Le Stelle uno dei giudici storici del programma. Selvaggia Lucarelli, intervistata ai microfoni de La Volta Buona dopo la finale di sabato sera, ha difatti rivelato di non sapere ancora se prenderà parte all’edizione del prossimo anno. Stando alle sue parole, la conduttrice Milly Carlucci ancora non le ha detto se la sua presenza in giuria sarà confermata o meno.

Queste le sue parole precise a riguardo:

Milly con me è stata proprio perfida, cioè ha lasciato i puntini di sospensione. Mi vuole mantenere così, capito, sulla graticola.

Nel caso in cui Selvaggia non venisse confermata la giuria andrebbe a cambiare di molto. La giornalista è difatti un volto storico di Ballando Con Le Stelle e contribuisce al successo del programma grazie alle dinamiche che crea con i concorrenti ed alle sue battute talvolta pungenti.

Il caso Mariotto

Ha fatto discutere molto nelle scorse settimane anche il caso relativo a Guillermo Mariotto. Il futuro del giudice di Ballando Con Le Stelle è stato difatti appeso ad un filo a causa del suo improvviso abbandono dello studio durante una delle puntate. Nonostante il suo gesto sia stato considerato grave, alla fine il giurato ha ricevuto solo un’ammonizione ed è stato riammesso al tavolo dei giudici. Al momento del suo ingresso, tuttavia, si è abbandonato ad un fuorionda che ha scatenato ulteriori polemiche. Sabato scorso, infine, Mariotto è risultato nuovamente assente nella finale del programma. Milly Carlucci ha difatti spiegato come si fosse infortunato ad una gamba durante un viaggio di lavoro, non potendo quindi prendere parte allo show. Chissà se lo rivedremo l’anno prossimo.