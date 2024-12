Ballando, finale: Mariotto assente, baci, ritiro La Rocca e vincitore

Questa sera è andata in onda su Rai 1 la finale di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. Si è quindi saputo il podio e soprattutto chi ha vinto quest’ultima edizione. La puntata è stata ricca di colpi di scena, legati non soltanto alla gara. Prima dell’inizio delle esibizioni, difatti, la conduttrice ha spiegato al pubblico che Guillermo Mariotto non avrebbe fatto parte della giuria in quanto si era infortunato. Pasquale La Rocca ha poi annunciato il suo possibile ritiro. Scopriamo meglio che cosa è accaduto nel corso della serata, la classifica finale, chi ha vinto e perché era abbastanza scontato.

Gli avvenimenti più salienti

Questa sera su Rai 1 è andata in onda la puntata finale di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. La serata è iniziata subito con un colpo di scena. Immediatamente, difatti, è saltato all’occhio il fatto che la sedia di Guillermo Mariotto al tavolo dei giudici fosse nuovamente vuota. La conduttrice, prima dell’inizio della gara, ha quindi spiegato il motivo della sua assenza. Nello specifico ha parlato di un infortunio ad una gamba che gli impediva di essere presente lì in studio.

C’è poi stato un bacio tra i membri di una delle coppie, precisamente quella composta da Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Lei ha anche tenuto fede alla promessa fatta togliendo tutti i piercing dal momento in cui era arrivata in finale. Altro momento commovente lo hanno regalato Federica Nargi e Luca Favilla. Lei ha difatti letto una lettera in rima che aveva scritto per ringraziare della bellissima esperienza a Ballando Con Le Stelle, portando il ballerino ad emozionarsi fino alle lacrime. Anche Federica Pellegrini ha pianto nella clip mostrata prima della sua esibizione. La campionessa di nuoto ha difatti ripercorso questi mesi trascorsi a Ballando Con Le Stelle, parlando nuovamente del suo rapporto con Angelo Madonia e di come questa esperienza sia stata per lei speciale.

Anche Milly Carlucci, al momento dei ringraziamenti, si è commossa in maniera evidente fino alle lacrime. Infine, poco prima dell’annuncio del vincitore, il ballerino Pasquale La Rocca ha annunciato che questo qui potrebbe essere il suo ultimo anno nel cast di Ballando Con Le Stelle.

La classifica finale

Dopo tutte le esibizioni, questa è stata la classifica finale data dalla somma dei voti dati dalla giuria e dal pubblico a casa:

1 posto: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice con con 70 punti

2 posto: Federica Nargi e Luca Favilla con 40 punti

3 posto: Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca con 39 punti

4 posto: Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti con 36 punti

5 posto: Tommaso Marini e Sophia Berto con 35 punti

6 posto: Luca Barbareschi ed Alessandra Tripoli con 11 punti

La coppia più votata sui social è stata quella di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice che ha conquistato altri 10 punti. Alla classifica si sono poi sommati i punti ottenuti in tutte le puntate.

La nuova classifica è stata quindi la seguente:

1 posto: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice con con 827 punti

2 posto: Federica Nargi e Luca Favilla con 671 punti

3 posto: Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca con 628 punti

4 posto: Luca Barbareschi ed Alessandra Tripoli con 582 punti

5 posto: Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti con 576 punti

6 posto: Tommaso Marini e Sophia Berto con 492 punti

La seconda manche a sfide

La classifica ha determinato gli abbinamenti per le sfide della seconda manche. La prima sfida è stata tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice contro Tommaso Marini e Sophia Berto. A vincere è stata la coppia composta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. La seconda sfida è stata tra Federica Nargi e Luca Favilla ed Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Ha vinto la coppia composta da Federica Nargi e Luca Favilla. La terza sfida, infine, è stata disputata tra Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca e Luca Barbareschi ed Alessandra Tripoli. A vincere sono stati Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. Le tre coppie vincitrici si sono quindi sfidate per aggiudicarsi la vittoria.

Vincitore ed altri premi

Dopo le esibizioni delle tre coppie e le votazioni, questo è stato il podio:

1 posto: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

2 posto: Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca

3 posto: Federica Nargi e Luca Favilla

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice e Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca si sono quindi dovuti sfidare nuovamente per aggiudicarsi il primo posto. Al termine delle esibizioni l’edizione è stata vinta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

Nella serata sono stati poi consegnati anche altri premi:

Premio Aiello, coppia con più spareggi: Sonia Bruganelli

Premio Paolo Rossi, performance più emozionante: Luca Barbareschi e Federica Pellegrini

Premio della giuria, esibizione tecnicamente più forte: Bianca Guaccero e Federica Nargi