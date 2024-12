Ballando Mariotto nuovamente assente: parla Milly, web in fiamme

Questa sera su Rai 1 è andata in onda la finale di Ballando Con Le Stelle. Ad inizio puntata un dettaglio è immediatamente saltato all’occhio. Al tavolo dei giudici una sedia era vuota, precisamente quella occupata solitamente da Guillermo Mariotto. Il giudice è difatti risultato nuovamente assente. Prima dell’inizio della gara la conduttrice Milly Carlucci ha spiegato la motivazione, parlando di un infortunio. Sul web, tuttavia, sono stati in molti i telespettatori che hanno commentato la questione non troppo convinti della versione data. Scopriamo meglio che cosa è successo.

C’era grande attesa per la finale di Ballando Con Le Stelle, andata in onda questa sera su Rai 1. In questi giorni si è parlato a lungo dello show condotto da Milly Carlucci e non solo per la curiosità relativa al potenziale vincitore. Ha difatti generato diverse polemiche il caso relativo a Guillermo Mariotto. Il giudice è stato riammesso in giuria sabato scorso dopo che aveva abbandonato improvvisamente lo studio nella puntata precedente. La situazione sembrava quindi risolta, tuttavia un suo fuorionda gli ha causato ulteriori critiche ed un secondo tapiro da parte di Striscia La Notizia. Questa sera, ad inizio puntata, la sedia di Mariotto era nuovamente vuota.

Prima dell’inizio della gara Milly Carlucci ha difatti presentato la giuria, spiegando come Guillermo non sarebbe stato con loro quella sera. Nello specifico la conduttrice ha rivelato che il giudice ha subito un infortunio ad una gamba durante un viaggio. Ha poi aggiunto di aver ricevuto un certificato medico da parte sua che confermava l’incidente.

Queste le sue parole a riguardo:

Vedete un posto vuoto perché stasera è successo questo, in tutte le nostre storie che sono continue. Allora Guillermo, che per suoi motivi di lavoro ha fatto un viaggio all’estero, in realtà è caduto e si è fatto male. Sembra una boutade, invece è la verità. Ci ha mandato adesso il suo certificato, abbiamo visto che tipo d’infortunio è. Sembra che abbia invidia degli infortuni dei nostri ballerini perché s’è rovinato una gamba, compresi i legamenti, il muscolo e tutto quanto. Quindi purtroppo manca a questa nostra finale.

Sul web sono stati tantissimi i telespettatori che hanno commentato l’assenza in studio di Mariotto. Diversi hanno scritto di non credere alle motivazioni fornite da Milly Carlucci. Qualcuno ha anche sottolineato come il giudice avrebbe potuto collegarsi da casa e seguire comunque la puntata per attribuire i suoi voti.

Di seguito i commenti più significati comparsi su X in merito all’assenza di Mariotto:

Nuovamente quindi, come avvenuto due sabati fa, a votare le coreografie portate in pista dalle coppie finaliste sono stati solo gli altri quattro giudici Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.