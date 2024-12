Mariotto “ammonito”, verdetto Rai: le sue scuse e le parole di Milly

Questa sera è andata in onda su Rai 1 la semifinale di Ballando Con Le Stelle. A lungo ci si è chiesti se Guillermo Mariotto sarebbe tornato a far parte della giuria o meno. Nell’ultima puntata, difatti, ha abbandonato il teatro a metà competizione ed il suo futuro nel programma è stato messo in discussione. Il verdetto della Rai è tuttavia arrivato: Mariotto continuerà a far parte dei cinque giudici dello show, anche se ha ricevuto un’ammonizione. Le sue sorti si sono conosciute però solo a puntata già iniziata, quando Milly Carlucci ha fatto entrare il giudice in studio e questo si è scusato con tutti per quanto accaduto.

La puntata di Ballando Con Le Stelle andata in onda questa sera su Rai 1 è iniziata con un quesito, ovvero se avremmo rivisto o meno Guillermo Mariotto al tavolo dei giudici. La gara è iniziata senza di lui. La sua sedia era difatti vuota e Milly Carlucci ha fatto sapere che le sue sorti all’interno del programma si sarebbero sapute soltanto in seguito. Il giurato ha difatti fatto la sua comparsa all’interno dello studio solo a metà serata, quando i concorrenti si erano già esibiti nella prima prova speciale. Prima di richiamarlo in studio, la conduttrice ha tenuto un lungo discorso. Milly ha difatti precisato come l’abbandono del teatro da parte di Mariotto fosse stato un fatto grave. Tuttavia ha precisato che lo stilista sta attraversando un momento personale particolare, motivo del suo allontanamento. Inoltre ha sottolineato come fosse lì a Ballando Con Le Stelle da 19 anni e quindi come uno di famiglia.

Di seguito le sue parole precise:

Come vedete nella giuria c’è un quinto posto per Guillermo Mariotto che è vuoto da quando lui nell’ultima puntata se n’è andato ed è uscito da questo studio. C’è stato un gran polverone, un gran parlare su questo argomento, tante ipotesi, ognuno ha detto la sua, ma insomma diciamo che qualunque fosse la giustificazione di questa sua scelta di lasciare lo studio sicuramente non è un atto trascurabile. E’ un atto sicuramente grave perché questo è uno studio televisivo della Rai e quindi non può essere abbandonato così per un ghiribizzo senza avvertire nessuno e senza una spiegazione plausibile ed importante. Quindi noi abbiamo parlato con Guillermo, abbiamo parlato con la Rai e diciamo che alla fine di tutti questi nostri discorsi e questo è anche il motivo per cui non c’è stata una risposta immediata a tutto questo affaire perché non è una cosa semplice, non è una cosa che si potesse risolvere con uno schiocco di dita. Abbiamo parlato, abbiamo valutato tutti quanti insieme con Guillermo in primis e quello che noi abbiamo capito è che Guillermo c’ha detto di essere in un suo momento di particolare difficoltà. Ognuno di noi può avere un momento di difficoltà emotiva, ci sta, capita, il che non giustifica quello che è successo, però ci fa capire perché è successo. Guillermo è una persona che è con noi da 19 anni, che cosa ho io: una mano destra, una mano sinistra, è una parte del tuo corpo, non puoi non sentir male se questa parte del tuo corpo ha una ferita e non puoi dire non me ne importa niente, lo tieni in considerazione, è qualcosa che è nel tuo cuore perché lo è, è una parte del tuo corpo. Allora noi non possiamo non tenere in considerazione tutto quello che sta succedendo anche emotivamente nella sua vita e diciamo che la scelta comune è stata quella di un cartellino giallo, quindi sicuramente un riconoscimento di un’azione sbagliata, un cartellino giallo sportivamente questo è, ma non è la fine, non è un’espulsione, non è un rosso.

Per Guillermo Mariotto c’è quindi stato solo un ammonimento ma continuerà a far parte della giuria del programma.

Le scuse di Guillermo Mariotto

Prima del suo ingresso in studio, Milly ha mostrato una clip in cui il giudice si scusava con tutti.

Queste le parole di Guillermo Mariotto prima di tornare a Ballando Con Le Stelle:

Sono qui a fare mea culpa. E’ normale che si fa perché ho lasciato il lavoro così, però io purtroppo ho dovuto assentarmi con grande e mio sommo dispiacere però mi sono sentito male per tutto lo stress e quello che nella mia vita sta succedendo. Mi tocca chiedere scusa in tutti i modi possibili che esistano per chiedere scusa, perché io ho mancato di rispetto a voi, a Milly in primis, a tutta la Rai e al pubblico mio adorato, tutti, tutti. Mi dispiace.

Poco dopo lo stilista ha fatto il suo ingresso in sala, portando un mazzo di rose rosse a Milly Carlucci e rinnovando le proprie scuse al pubblico, alla produzione e ai presenti tutti. Successivamente è tornato ad occupare il suo posto al tavolo dei giudici al fianco di Selvaggia Lucarelli.