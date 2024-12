Ballando, ritorno di Mariotto: è già polemica, il suo fuorionda

C’era grande attesa per la semifinale di Ballando Con Le Stelle andata in onda ieri sera su Rai 1. I telespettatori erano difatti curiosi non solo di conoscere i finalisti di quest’edizione ma anche le sorti di Guillermo Mariotto all’interno del programma. In seguito a quanto avvenuto nell’ultima puntata, infatti, la presenza del giudice era stata messa in discussione. Tuttavia, a metà serata, il giurato ha fatto il suo ingresso nello studio, porgendo a tutti le sue scuse e tornando a sedersi al tavolo dei giudici. Qualcosa potrebbe però metterlo nuovamente nei guai. Sta difatti facendo il giro del web un video dove si sente un suo fuorionda che sta scatenando diverse polemiche. Scopriamo meglio che cosa ha detto.

Il fuorionda di Mariotto

Ieri sera prima dell’inizio della messa in onda di Ballando Con Le Stelle tutti si ponevano lo stesso quesito: Guillermo Mariotto sarebbe tornato in trasmissione? La puntata è iniziata senza di lui, tuttavia a metà serata Milly Carlucci lo ha richiamato in studio ed il giurato, dopo essersi scusato con tutti, è tornato a sedersi al tavolo dei giudici. Prima del suo ingresso nella sala, però, ci sono stati alcuni secondi in cui la conduttrice continuava a chiamarlo ma lui non arrivava. Proprio di quei frammenti, sul web sta facendo il giro un filmato dove si sentirebbe un fuorionda di Mariotto.

Come riportato da diversi utenti su X, credendo che i microfoni fossero spenti, il giurato si sarebbe abbandonato ad un’offesa non si sa nei confronti di chi. Nei video pubblicati sul web si sentirebbero anche alcuni membri dello staff di Ballando Con Le Stelle avvisarlo di essere già in onda. Se così fosse, potrebbero esserci degli ulteriori risvolti nella vicenda e Mariotto potrebbe essere nuovamente ammonito. Lo stilista, come annunciato da Milly Carlucci ieri in puntata, ha difatti ricevuto un “cartellino giallo”. La sua presenza nello show di Rai 1 è stata confermata, tuttavia ci sarebbe stata appunto un’ammonizione nei suoi confronti. Non resta che aspettare per capire se questo suo fuorionda gli causerà dei problemi oppure no.