Ballando semifinale: torna Mariotto, finalisti ed epilogo a sorpresa

Questa sera è andata in onda su Rai 1 la semifinale di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. Si sono quindi sapute le coppie che parteciperanno alla finale di sabato prossimo e che si giocheranno la vittoria di quest’ultima edizione del dancing show. Non sono chiaramente mancati i colpi di scena, come il ritorno di Guillermo Mariotto. Il giudice si è scusato con tutti e continuerà a fare parte della giuria del programma. Hanno stupito anche Bianca Guaccero e Giovanni Pernice che sembrerebbero fare sul serio e Simone Di Pasquale che ha rivoluzionato le sorti della puntata. Scopriamo meglio che cosa è accaduto nel corso della serata, la classifica e chi è arrivato in finale.

Recap puntata

Come di consueto questa sera su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. Nello specifico questa sera c’è stata la semifinale, in cui si sono sapute le coppie che prenderanno parte alla finale di sabato prossimo. La puntata è iniziata senza Guillermo Mariotto. Il futuro del giudice all’interno del programma era difatti incerto a causa del suo abbandono improvviso dello studio nella scorsa puntata. A metà serata, tuttavia Mariotto ha fatto la sua comparsa in studio e si è scusato con tutti per il suo comportamento. Milly ha quindi fatto sapere che il giurato continuerà a far parte del programma ma che ha ricevuto un’ammonizione.

Novità ci sono state anche per quanto riguarda la coppia composta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. La competizione è difatti iniziata con una prova speciale dove i concorrenti hanno dovuto ballare insieme a parenti o persone a loro care. Per Bianca è arrivata sua madre Rosa, la quale ha dato la sua benedizione alla coppia nata sulla pista da ballo! Giovanni ha poi fatto sapere che lui e Bianca sono sulla buona strada, facendo capire che stanno facendo sul serio.

La classifica finale

Federica Pellegrini aveva un bonus per la vittoria della scorsa puntata mentre Bianca Guaccero per la vittoria della prova speciale.

Questa la classifica finale in seguito alla somma dei voti dati dalla giuria e dal pubblico a casa:

1 posto: Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca con 80 punti

2 posto: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice con con 60 punti

3 posto: Federica Nargi e Luca Favilla con 50 punti

4 posto: Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti con 46 punti

5 posto: Luca Barbareschi ed Alessandra Tripoli con 44 punti

6 posto: Tommaso Marini e Sophia Berto con 39 punti

7 posto: Francesco Paolantoni ed Anastasia Kuzmina con 30 punti

A cambiare la situazione ci ha pensato il tesoretto ottenuto dai ballerini per una notte. Alberto Matano ha deciso di dare il bonus alla coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Rossella Erra, tribuna del popolo, ha ribadito la sua scelta attribuendo anche lei il suo tesoretto a loro.

Spareggio

Sono passate alla prossima puntata le seguenti coppie, non in ordine di classifica: Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, Federica Nargi e Luca Favilla, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti e Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Queste sono quindi andate in finale.

Le coppie che sono finite allo spareggio sono state quelle composte da Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, Tommaso Marini e Sophia Berto e Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli. A vincere è stata la coppia composta da Tommaso Marini e Sophia Berto che ha ottenuto il 44% dei voti contro il 21% di Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli e il 35% di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Simone Di Pasquale ha deciso di usare la sua wild card e mandare in finale oltre Tommaso Marini e Sophia Berto anche Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli.