Ballando, scatta bacio tra Anna Lou e Nikita e lei rimuove i piercing

Questa sera è andata in onda su Rai 1 la finale di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. Le coppie rimaste in gara hanno quindi dovuto sfidarsi per cercare di aggiudicarsi la vittoria di quest’edizione. Tra queste anche quella composta da Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Proprio Anna Lou nel corso della puntata ha mostrato al pubblico un cambio radicale. La ragazza ha difatti rimosso tutti i piercing dal volto! Inoltre, durante la sua coreografia con il maestro, tra loro è scattato un bacio! Scopriamo meglio tutti i dettagli a riguardo.

C’era grande attesa per la finale di Ballando Con Le Stelle, andata in onda questa sera su Rai 1. A far parlare non è stata solo la sfida tra le coppie rimaste in gara e che hanno ballato per aggiudicarsi la vittoria. E’ difatti scattato un bacio tra due dei protagonisti del programma. Dopo Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, anche Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti si sono baciati alla fine della coreografia presentata davanti ai giudici. Nello specifico i due hanno rappresentato la storia de La Bella Addormentata Nel Bosco al contrario, con lei che svegliava lui. Che sia scoppiato del tenero anche tra loro?

Il bacio tra i due non è stato tuttavia l’unica novità relativa ad Anna Lou questa sera. Prima della sua esibizione, difatti, la ragazza ha deciso di rimuovere tutti i piercing che aveva sul viso. Sebbene nella clip abbia parlato dell’importanza di essere sempre sé stessi, Castoldi ha deciso di tener fede ad una promessa fatta in passato. La concorrente aveva difatti affermato che nel caso in cui fosse arrivata in finale avrebbe rimosso tutti i suoi piercing.

Il cambiamento è stato radicale, come si può vedere nelle due foto a confronto con e senza piercing:

Anna Lou è quindi arrivata in studio indossando un lungo abito rosso da principessa, con il volto completamente privo di qualsiasi anellino. Allo stesso modo ha rimosso anche le espansioni ai lobi delle orecchie.