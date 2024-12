Nargilla, la stoccata a Guaccero e Pellegrini dopo il terzo posto

Sabato è andata in onda su Rai 1 la finale di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. A vincere l’edizione di quest’anno è stata la coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, mentre si sono aggiudicati il secondo posto Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. Federica Nargi e Luca Favilla, inizialmente tra i favoriti, si sono classificati soltanto terzi. Intervistati ai microfoni de La Volta Buona, l’influencer ed il ballerino hanno commentato il loro risultato lanciando anche qualche stoccata nei confronti di chi li ha superati. Scopriamo meglio che cosa hanno detto.

La stoccata dei Nargilla a Bianca Guaccero e Federica Pellegrini

La finale di Ballando Con Le Stelle è stata ricca di colpi di scena. Uno di questi è stato sicuramente il terzo posto di Federica Nargi e Luca Favilla, tra i favoriti di questa edizione. In molti pensavano difatti che lo scontro finale sarebbe stato disputato tra loro e Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, poi arrivati primi. Il secondo posto se lo sono invece aggiudicato Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. Il loro risultato è stato molto commentato sui social, dove alcuni telespettatori hanno sottolineato come il terzo posto dei Nargilla fosse stato ingiusto. Anche i diretti interessati, intervistati ai microfoni de La Volta Buona dopo la finale, hanno commentato il risultato ottenuto.

Non sono mancate le stoccate nei confronti di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice e di Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca che li hanno superati in classifica. Nello specifico Luca Favilla ha difatti evidenziato come loro siano arrivati sul podio anche senza ricorrere ad innamoramenti o annunci particolari. Il riferimento era chiaramente alle altre due coppie. Tra Bianca e Giovanni è difatti scoppiato l’amore sulla pista da ballo mentre Pasquale La Rocca ha annunciato in diretta, proprio poco prima di sapere chi si sarebbe sfidato allo scontro finale, di aver deciso di ritirarsi da Ballando Con Le Stelle.

Queste le parole precise del ballerino a riguardo:

Sono contento di essere arrivato qua a questo punto perché senza Federica non ce l’avrei fatta, senza baci, senza innamoramenti, senza nessun tipo di annuncio.

Meno pungente è stata invece Federica Nargi, la quale si è rivelata contenta di essere comunque riuscita a salire sul podio. Tuttavia ha sottolineato come il fatto di non essere stata intervistata prima le avesse portato male facendola arrivare solo terza!