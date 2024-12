Pellegrini seconda, ira sul web: notato anche dettaglio su La Rocca

Ieri sera è andata in onda su Rai 1 la finale di Ballando Con Le Stelle, dancing show condotto da Milly Carlucci. Ad aggiudicarsi la coppa dei vincitori sono stati Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che hanno battuto Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, arrivati invece secondi. Proprio loro due si sono ritrovati al centro di una polemica sul web da parte dei telespettatori. In molti, difatti, sostengono che il secondo posto lo meritasse di più un’altra coppia, ovvero quella composta da Federica Nargi e Luca Favilla. I due sono arrivati soltanto terzi. A scatenare le critiche, poi, è stato anche un altro dettaglio riguardante La Rocca. Scopriamo meglio cosa è avvenuto.

C’era grandissima attesa per la finale di Ballando Con Le Stelle andata in onda ieri sera su Rai 1. Il podio è stato tutto al femminile. A contendersi la coppa sono state difatti Bianca Guaccero e Federica Pellegrini. E’ stata la prima ad avere la meglio e ad aggiudicarsi il titolo di vincitrice di quest’ultima edizione del dancing show condotto da Milly Carlucci. La campionessa di nuoto è quindi arrivata seconda, mentre al terzo posto Federica Nargi in coppia con Luca Favilla. Proprio la posizione in classifica di quest’ultima coppia ha fatto particolarmente discutere sul web. Molti telespettatori, difatti, si sono lamentati sottolineando come il secondo posto dovesse essere della Nargi.

Di seguito i commenti più significativi a riguardo comparsi sui social dopo la puntata:

Il secondo posto di Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca non è stata l’unica cosa a suscitare delle polemiche. In molti, difatti, come si può leggere dai commenti, hanno criticato il ballerino per aver comunicato proprio poco prima dell’annuncio dei nomi delle coppie finaliste il suo possibile ritiro da Ballando Con Le Stelle. Quella di quest’anno, difatti, potrebbe essere la sua ultima edizione all’interno del programma come maestro. Inoltre qualcuno ha sottolineato anche come La Rocca, al momento della proclamazione, non abbia alzato la coppa per il secondo posto. In effetti, riguardando quel momento, il ballerino ha preso la coppa consegnatagli da Alberto Matano per poi poggiarla a terra e lasciarla lì. Possibile lo abbia fatto per un gesto di rispetto nei confronti del collega Angelo Madonia, che ha affiancato Pellegrini prima di lui.