Litigi in tv, le discussioni più eclatanti del 2020 viste sui nostri schermi

Mai come quest’anno la televisione ci ha tenuto compagnia lungo tutti i suoi 12 mesi. Il 2020 ci ha costretto a stare in casa e il più delle volte con il piccolo schermo vicino, pronto a intrattenerci, informarci e, spesso, a farci vivere delle eclatanti discussioni che sono ufficialmente entrate nella storia della televisione italiana.

Alla fine di questo terribile anno che ci ha tolto tanto e che ci ha costretto a rivoluzionare la nostra vita, vogliamo ricordare anche le situazioni più clamorose a cui abbiamo assistito in tv. Le liti che ci hanno fatte tenere gli occhi fissi sullo schermo, che ci hanno portato a rivedere l’opinione su uno o più personaggi dello spettacolo.

Cercheremo in questo modo di inserire quelle che più di tutte hanno fatto scalpore nell’opinione pubblica e sui social network. Quelle scene a cui ripenseremo con ironia e un sorriso riguardando al 2020 tra qualche tempo.

MORGAN E BUGO – “CHE SUCCEDE?”- FEBBRAIO 2020

Una storia senza fine che, come abbiamo visto negli ultimi giorni, ci sta accompagnando fino agli ultimi giorni del 2020. Una lite infinita, irrisolta, mai accaduta sul palco di Sanremo, ma che ci ha fatto divertire e che possiamo definire come l’ultima nota positiva prima dell’arrivo della pandemia da Coronavirus.

Era la sera del 7 febbraio e gli italiano erano tutti davanti al televisore con gli occhi fissi su Sanremo 2020. Rita Pavone aveva appena finito di cantare il suo brano che, beffardo, cantava “Niente, qui non succede proprio niente…“. Da lì in poi, diversamente da quanto lamentava la cantante torinese, accadde il putiferio.

A salire sul palco, subito dopo, Bugo e Morgan. Due amici, due musicisti. Uno conosciuto per essere il frontman dei Bluvertigo, l’ex compagno di Asia Argento, un ottimo musicista ma dalla personalità “spericolata”. L’altro un cantante tra il folk e il rock, sconosciuto per i nonni, ma anche per i più giovani.

La loro coppia era passata inosservata fino a quel momento lì. Amadeus e Antonella Clerici li avevano chiamati sul palco e dopo qualche secondo di incertezza (Morgan scese le scale per primo, Bugo prese la decisione qualche secondo più tardi) si ritrovarono insieme sul palco. Tutto sembrava procedere, fino a quando Morgan iniziò a cantare.

Nessuno (o quasi) si stava rendendo conto della strana situazione che stava accadendo in quei pochi secondi. Marco Castoldi aveva rivoluzionato il testo, lo aveva reso un vero e proprio sproloquio contro Bugo, il suo ex amico. “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera…” da quella sera il nuovo testo di Sincero (il nome della vera canzone portata in gara) sarebbe diventato un tormentone.

I dj ci hanno fatto sopra dei remix formidabili, chi la cantava a scuola, chi per strada. Tutti conoscevano solo e soltanto la nuova versione, quella scritta da Morgan e non da Bugo. Quella che è costata la squalifica a Sanremo 2020 ai due colleghi ed ex amici.

Sì, perché la scena più eclatante è giunta subito dopo. Bugo si rese conto dello smacco reso da Morgan e decise di uscire di scena, abbandonando il palco. “Che succede? Dov’è Bugo?” tutti si sono chiesti, Morgan lo ha espresso attraverso un meme che continua a girare su tutti i social.

Una situazione surreale, paradossale, mai registrata al Festival della canzone italiana. Amadeus, Fiorello, Antonella Clerici si riversano sul palco, cercano di capirci qualcosa, provano a richiamare Bugo, ma nessuno riesce a trovarlo. Il mattatore siciliano torna in scena e dà voce al pensiero al pensiero di tutti: “Non ho capito niente di quello che è successo“.

Il resto è storia: i due litigano, fanno conferenza stampa e litigano. Continuano a litigare: si danno la colpa a vicenda, uno accusa l’altro di essere poco professionale, incapace, un pessimo cantante, musicista. Le discussioni continueranno su tutti i principali canali di comunicazione: stampa, tv, social radio. Tutti si occupano dell’affaire Morgan-Bugo. I due ormai ex amici terranno banco nelle principali trasmissioni televisive.

Bugo intanto si farà conoscere dal grande pubblico, pubblicherà altri singoli di successo. A dicembre, in barba al collega, viene scelto da Amadeus per partecipare come concorrente del 71° Festival di Sanremo 2021. Morgan sbuffa, litiga con tutti, viene mandato via da Sanremo Giovani. Sembra una storia che si riscrive ma che ci ha fatto e continuerà a far vivere momenti epici. Il 2020 sono anche, se non soprattutto, Morgan e Bugo.

CUCCARINI – MATANO – “MASCHILISTA” – GIUGNO 2020

C’è poi una storia che ha tenuto banco prima delle vacanze estive. Mentre alcuni programmi del daytime avevano già dato il loro saluto agli italiani e erano già in vacanza da qualche settimana, a La vita in diretta, fino al 26 giugno 2020 nulla si era mosso. I conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno accompagnato il pubblico fino a fine mese, forse per la prima volta nella storia della trasmissione.

Il motivo è presto comprensibile: la situazione data dal Coronavirus aveva rivoluzionato i palinsesti e anche un programma di punta del pomeriggio di Rai 1 come La vita in diretta ha dovuto fare i conti con un’informazione puntuale e sempre pronta a ogni possibile cambiamento.

I due conduttori ci erano sembrati così legati, affabili, sempre pronti a sostenersi. Ma nella realtà? Tutto il contrario. Una doccia fredda è stata scaraventata sul pubblico proprio venerdì 26 giugno 2020. L’ultimo giorno di diretta di certo non ci aspettavamo baci e abbracci, dato il periodo, ma almeno dei saluti, quelli sì.

La mattina del venerdì, invece, tutti i giornali, siti, blog, hanno pubblicato una lettera che Lorella Cuccarini aveva deciso di inviare ai colleghi, agli autori, alla redazione, che con lei aveva vissuto quei lunghi mesi da settembre a giugno. Una lettera di ringraziamento, sì, ma che nascondeva alla fine una dichiarazione contro il suo “amato” collega e compagno di avventura nel pomeriggio di Rai 1, Alberto Matano.

Ce le ricordiamo tutti le parole più eclatanti che sono venute fuori da quella mail che sarebbe dovuta rimanere “privata”. “C’è una prima volta alla quale non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro. Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione. Costantemente. Talvolta alternato a incredibili (e mai credute) dichiarazioni pubbliche di stima nei miei riguardi“.

Alla vigilia della sua ultima conduzione de #LaVitaInDiretta, @LCuccarini pubblica una lettera in cui accusa – apparentemente – il collega @albmatano di essere falso, egocentrico e maschilista.

Modi e tempi la rendono indifendibile.#VID #LorellaCuccarini #Matano #cuccarini pic.twitter.com/9FtiW2xNN0 — GingerAle (@gingerale_1990) June 26, 2020

Così la showgirl più amata dagli italiani si rivolgeva ai suoi colleghi di lavoro. Senza fare alcun nome, ma con un inevitabile riferimento diretto al suo diretto collega. Quell’ultimo pomeriggio a La vita in diretta si è vissuto il panico. I due non si guardarono nemmeno per sbaglio e durante gli spazi comuni (ormai ridotti al minimo indispensabile) cercarono in tutti i modi di evitarsi.

Non un grazie, né un prego, men che meno un arrivederci. Un “a mai più” quello di sicuro, dato che a settembre il giornalista del Tg1 è rimasto solo al timone del rotocalco pomeridiano dell’ammiraglia Rai. Per Lorella dopo alcuni mesi di polemiche, presunti programmi negati e altri non voluti, si è diretta a Mediaset dove Queen Maria De Filippi l’ha fatta tornare al vecchio splendore donandole la possibilità di insegnare danza nella scuola di Amici.

BERLINGUER/CORONA/DI MARE – “GALLINA” – SETTEMBRE 2020

Oltre alla lite Morgan-Bugo che appare infinita ancora oggi, ce n’è un’altra, iniziata negli ultimi mesi dell’anno, che sembra non voler mettere fine alla propria discussione. Stiamo parlando di quella che intercorre da settembre tra Bianca Berlinguer, Mauro Corona e Franco Di Mare.

Tutto è nato durante una puntata del programma di Rai 3, #CartaBianca. La Berlinguer e il suo ospite fisso, Mauro Corona, battibeccavano come ogni martedì ma, da lì a poco, un putiferio avrebbe coinvolto anche la direzione Rai. Il tutto nacque per un riferimento esplicito a un albergo che lo scrittore aveva tentato di fare in diretta. A quel punto la giornalista lo aveva bloccato dicendogli che non avrebbe potuto fare pubblicità al locale.

Gli animi iniziarono così a scaldarsi. A Corona non andò bene il rimprovero della sua “Bianchina” e per questo motivo cominciò a insultarla. “Da stasera la trasmissione se la conduce da sola” e poi ancora “Stia zilla, gallina!“. La frase incriminata comportò un polverone che ancora oggi ci portiamo dietro.

C'è grande intesa tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. #cartabianca (22 settembre 2020) pic.twitter.com/Tyafmx2ohp — L????LLERO (@see_lallero) September 22, 2020

Mauro Corona da quella sera non ha fatto più ritorno alla trasmissione del martedì sera di Rai 3. Ma se in un primo momento Bianca Berlinguer era rimasta offesa dal comportamento dell’artista, dopo qualche settimana di assenza ha iniziato a sentirne la mancanza in studio.

Ma la questione da quel momento è diventata di dominio pubblico, oltre all’indignazione da parte dell’opinione pubblica, Corona ha dovuto fare i conti con una Rai intransigente, rigida e severa. Il suo nome non è più comparso in trasmissione, la direzione generale e il direttore di Rai 3, Franco Di Mare, hanno spiegato i motivi per i quali Mauro Corona non avrebbe più presenziato nelle reti del servizio pubblico.

“Ha offeso le donne” ha risposto più il giornalista a chi gli chiedeva come mai lo scrittore fosse stato epurato dalla Rai. Non sono bastate né le scuse dello scrittore, né il volere di Bianca Berlinguer a far tornare la coppia unita a #CartaBianca.

Come se non bastasse, negli ultimi mesi sui giornali, e non solo, sia Di Mare che Corona hanno espresso le proprie ragioni. Lo scrittore, in particolare, è andato più volte contro l’ex amico e direttore, accusandolo di essere ingiusto e poco coerente con la sua persona. Di Mare, da parte sua, non ha mollato la presa e nonostante un acceso battibecco anche con la sua giornalista Berlinguer, è rimasto fermo sulle sue posizioni.

Mauro Corona non tornerà a #CartaBianca, non verrà più invitato nelle trasmissioni Rai. Per molti un’esagerazione, per altri il giusto schiaffo morale a chi si lasciava andare troppo spesso ad espressioni offensive. Al 2021 l’ardua sentenza.

BORTONE – SCHISANO “MI HAI MESSA IN IMBARAZZO” – DICEMBRE 2020

Siamo a Oggi è un altro giorno, il nuovo programma del daytime di Rai 1, condotto dalla giornalista Serena Bortone. La trasmissione prevede quotidianamente l’intervento di ospiti in studio che si lasciano intervistare dalla padrona di casa che, con diverse domande, scava dentro la carriera e la vita privata dell’artista.

L’11 dicembre 2020 la protagonista di puntata era Vittoria Schisano. L’attrice, concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, stava raccontando alla giornalista le sue esperienze personali e professionali. Tutto sembrava filare liscio, fino a quando la conduttrice non ha mandato in onda un rwm in cui la Schisano recitava in un film di Albanese di sette anni fa.

Ciò che l’ha fatta innervosire palesemente è stato il fatto che in quel video la donna non aveva ancora compiuto la sua transizione. Era ancora un uomo e l’attrice si è sentita offesa, a disagio, e lo ha subito fatto notare alla conduttrice. “Questa clip non mi piace […] È una cosa che mi disturba in tutta onestà“. Da qui nasce un acceso dibattito con la Bortone che rivendica il lavoro della propria squadra e alla quale viene risposto che non mette a proprio agio gli ospiti nella sua trasmissione.

La tensione ha continuato a salire in studio tant’è che in molti abbiamo avuto la sensazione che da un momento all’altro una delle due potesse abbandonare lo studio. Nel momento dell’intervista allo specchio (spazio in cui all’ospite viene messa davanti a uno specchio all’interno del quale vengono riprodotto foto e videomessaggi) le due si sono rivolte degli evidenti sguardi di fuoco.

La Bortone dopo aver ascoltato la Schisano dire che non l’aveva messa a proprio agio, ha chiesto all’ospite se era quindi il caso di avvicinarsi insieme allo specchio. “Non sono io la padrona di casa, guida tu” – ha risposto la Schisano, “No, tesoro, visto che mi hai detto che come padrona di casa io non ti ho messa a tuo agio, non voglio sentirmelo dire due volte…” – ha ribattuto la conduttrice.

Una battibecco a colpi di battutine che è continuato per tutta l’ospitata e che ha fatto divertite e commentare gli utenti del web.

Insomma, un anno ricco di avvenimento del genere. Noi abbiamo scelto di ricordare i più salienti e “divertenti” che ci hanno fatto dimenticare i problemi legati alla pandemia e, a volte, cambiare opinione su uno o più protagonisti. Chissà se il nuovo anno porterà con sé altre situazione simili per le quali sorridere, ma anche indignarsi e discutere insieme.