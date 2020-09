Mauro Corona assente a Cartabianca: escluso dopo la lite con Berlinguer

Su Rai Tre, a Cartabianca, nella puntata di martedì 29 settembre 2020, non ci sarà l’alpinista e scrittore Mauro Corona, che pochi giorni fa è stato protagonista di una lite ‘dimenticabile’ con la conduttrice Bianca Berlinguer, che si è presa della “gallina”, oltre ai ripetuti “stai zitta”. L’assenza del personaggio, che è diventato nel tempo una figura fissa nel talk della terza rete del servizio pubblico, è stata resa nota su Twitter dal medesimo programma che ha divulgato gli ospiti che stasera parteciperanno al dibattito. E tra questi non c’è, come pronosticabile, Corona. Resta da capire se la scelta dello show sia definitiva oppure se lo scrittore sarà inserito nuovamente in scaletta nelle prossime puntate.

Cartabianca, Rai Tre: ospiti di martedì 29 sette,bre, Mauro Corona non c’è

Mauro Corona escluso da Cartabianca. Bianca Berlinguer avrà come ospiti il presidente della Camera Roberto Fico, il ministro della Salute Roberto Speranza, l’ex sindaco di Roma Walter Veltroni e il virologo Massimo Galli. E ancora: lo scrittore e divulgatore Corrado Augias, il giornalista Andrea Scanzi, la scrittrice Antonella Boralevi, il saggista Antonio Caprarica e l’ex Iena Enrico Lucci. Ricordiamo che Corona, dopo le escandescenze della scorsa puntata, ha fatto un lungo e sentito mea culpa, intervenendo su Radio Capital (nel programma di Daria Bignardi, L’intrusa) dove ha domandato scusa alla Berlinguer e alle donne, laddove si siano sentite offese dalle sue esternazioni.

Mauro Corona: le scuse a Bianca Berlinguer

Corona, come nel suo stile, non ha usato mezzi termini per definire l’atteggiamento tenuto nei confronti della conduttrice di Cartabianca affermando di aver preso consapevolezza di aver avuto delle escandescenze da “maleducato, cafone e rozzo”. Inoltre ha sottolineato che le sue scuse non sono state di comodo ma perché la sua “coscienza gli ha detto: sei un cretino e un maleducato”. L’alpinista ha quindi aggiunto di non avere trovato alcuna giustificazione per quel che ha fatto. Corona ha spiegato poi che in questo periodo è particolarmente suscettibile e nervoso in quanto da 40 giorni, dopo anni di bevute corpose, non tocca alcool. Infine ha dichiarato che laddove ci fosse la possibilità di tornerà in trasmissione, tornerà, avendo imparato la lezione.