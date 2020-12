Vittoria Schisano e Serena Bortone, lite dura e surreale in diretta su Rai 1

Clima tesissimo a Oggi è un altro giorno, trasmissione del pomeriggio di Rai Uno. La conduttrice Serena Bortone ha avuto uno scambio di fuoco in diretta con l’ospite Vittoria Schisano. Un serratissimo botta e risposta condito da frecciatine al veleno durato per diversi minuti. L’intervista infatti si è trasformata in una surreale chiacchierata con tanto di accuse e rimostranze reciproche. Uno spettacolo sicuramente poco consono al placido e tranquillo pomeriggio della rete ammiraglia del servizio pubblico. A innescare la miccia è stata una clip mandata in onda in cui si è visto uno spezzone di Tutto tutto, niente niente, film del 2012 in cui Vittoria interpretava una donna trans (si ricorda che la Schisano in passato ha cambiato sesso mettendo ‘in archivio’ Giuseppe e facendo ‘nascere’ Vittoria).

Non appena è terminata la clip, la Schisano ha subito palesato il proprio disappunto: “Non mi piace questa clip, perché anche io come tutte dovevo pagare il mutuo, per quello feci quel film. Una donna è davvero risolta quando la chiamano a fare un ruolo di mamma, di donna, di commessa”. Serena Bortone inizialmente ha cercato di placare il malumore dell’attrice che però ha tuonato: “Non avrei messo questa clip, che bisogna c’era di metterla? Questa è una roba che mi disturba”.

La conduttrice le ha quindi ricordato che si tratta di un film da lei interpretato e nulla più. Vittoria però ha chiesto altre spiegazioni: “Perché tu hai preso questa clip e non altre? Ho fatto molti altri film”. La tensione è cresciuta ulteriormente. La Bortone ha dichiarato che l’autrice di Oggi è un altro giorno ha reputato il filmato incriminato interessante. “Peccato, perché all’autrice avevo chiesto la possibilità di andare avanti e di non restare sempre nel ruolo di Vittoria che prima era Giuseppe”, ha aggiunto polemicamente Vittoria.

“Mi dispiace che tu te la prenda”, la replica della giornalista a cui ha fatto eco una risposta ‘energica’: “Se vengo qui e so che devo parlare di Giuseppe che è diventato Vittoria, va bene, me lo dite e ok. Però io voglio andare avanti e volevo parlare di Donato, l’uomo che voglio sposare. A me non piace quella clip. Credo sia voyeurismo televisivo questo… Siamo in ritardo con questa storia, vorrei andare avanti”.

Una posizione dura e netta quella dell’attrice che ha finito con lo spazientire la timoniera del talk di Rai Uno. “Si parla di tutto, con tutti gli ospiti”, ha risposto Serena che ha dichiarato che da sempre le interviste da lei condotte nel programma si svolgono per tutti e tutte nel medesimo modo. La Schisano ha quindi rilasciato una dichiarazione ancor più spigolosa, facendo ulteriormente alzare la tensione in studio: “Se inviti una persona la devi mettere a proprio agio, non metterla in imbarazzo. Quel film non l’ho fatto io, lo ha fatto Giuseppe con gli extension”.

“Mi hanno detto che della messa in onda della clip di prima eri stata avvisata”, ha ribattuto la Bortone ricevendo un secco no di Vittoria che ha ribadito: “Andiamo avanti. Dovresti mettere a proprio agio i tuoi ospiti prima di difendere le persone che lavorano con te”. Serena a questo punto ha mostrato gli artigli: “Non è il caso di attaccare il programma per questo. Vogliamo andare avanti, andiamo allo specchio (rubrica della trasmissione in cui l’ospite si confida innanzi a uno specchio, appunto. Ndr)? Se lo vuoi fare…”.

“Sei la padrona di casa, guida tu…”, la chiosa di Vittoria, evidentemente polemica. Botta a cui ha fatto seguito una risposta al vetriolo sempre della Bortone: “Ti va o no? Devi decidere tu.. perché voglio metterti a tuo agio”. “Così mi sento presa in giro”, la staffilata della Schisano che alla fine si è seduta comunque innanzi allo specchio, ha risposto rapidamente alle domande della giornalista e si è poi congedata. Altro che pomeriggio tranquillo e placido su Rai Uno!