Mauro Corona stufo di Franco Di Mare: “Non tollero le sue balle”, lo sfogo

Tra Mauro Corona e Franco Di Mare la tregua è sempre più lontana. I due continuano a darsi battaglia su fronti diversi e a farne le spese, ora come ora, è Bianca Berlinguer. Nel suo Cartabianca ha perso una spalla molto importante per un’offesa ricevuta dall’ospite e che è stata generalizzata a tutte le donne. Corona avrebbe voluto l’opportunità di scusarsi con la conduttrice e quindi con la reale diretta interessata della frase poco carina, ma non è mai successo. Corona è stato allontanato da Cartabianca e non c’è stato verso di farlo tornare. Anche se è stata la stessa Berlinguer a chiedere il suo ritorno, più volte.

La vicenda tiene banco da mesi ormai e nessuno dei due ha intenzione di cedere in questo braccio di ferro. Oggi Mauro Corona ha pubblicato un nuovo sfogo su Facebook, attaccando ancora una volta Franco Di Mare. Nel suo ultimo sfogo c’è scritto che lui ha conosciuto il giornalista nel 2011 in occasione del Premio Bancarella, in cui entrambi erano finalisti. Non riesce più a tollerare in particolare il fatto che Di Mare si professi suo amico ma in realtà non si comporti da tale. Ha ribadito ancora una volta di aver chiesto l’occasione di chiedere scusa pubblicamente a Cartabianca, ma non è stato possibile.

Corona è anche tornato a parlare di un messaggio ricevuto da Di Mare e di cui aveva già ampiamente parlato. Lo ha riportato per intero in questo suo nuovo sfogo, che ha scritto per un motivo ben preciso. E lo ha scritto a chiare lettere:

“Mi rispose con un messaggio che riporto di seguito tale e quale. In modo che chi segue questa pietosa vicenda capisca con che razza di amico ho avuto a che fare. Tutto questo perché, pur avendo accettato l’epurazione, non tollero oltre le sue balle”.

A questo punto si è chiesto come mai essendo così tanto amici Di Mare non abbia mai parlato in questi termini alla stessa Bianca Berlinguer. Ha inoltre ricordato di essere andato in onda nelle prime settimane della nuova stagione “senza contratto né alcuna liberatoria”. E poi ha riportato per intero il messaggio ricevuto dal direttore di Rai Tre, ma che aveva già raccontato per filo e per segno. Appare chiaro che di questa diatriba se ne parlerà ancora a lungo, anche perché c’è Striscia la Notizia di mezzo che non molla la presa su Di Mare.