Mauro Corona torna ad attaccare Di Mare: “Mi ha usato”, spunta un SMS

Mauro Corona è stato intervistato da Dagospia ed è tornato a parlare di quanto sta succedendo con Franco Di Mare. La storia è ormai cosa nota, la sua frase rivolta a Bianca Berlinguer gli è costato la presenza a Cartabianca. Nonostante la conduttrice avesse accettato le scuse di Corona e lo rivorrebbe nel suo programma, pare che sia Franco Di Mare a non volere più Corona su Rai Tre. Nonostante siano passate ormai diverse settimane da questo evento, Mauro Corona non si rassegna ed è tornato all’attacco contro Di Mare.

Corona ha dichiarato di essere molto dispiaciuto per l’uscita sulla Berlinguer e di aver chiesto un’altra opportunità. Gli sarebbe piaciuto tornare in televisione anche solo per chiedere scusa ai telespettatori e a Bianca. Ma così non è stato. Il no di Franco di Mare al ritorno di Mauro Corona a Cartabianca è categorico. Ma Corona è molto dispiaciuto anche per la situazione con il direttore di rete, che è pure finito nel mirino di Striscia la notizia.

A quanto pare, Di Mare era molto vicino a Corona: “Si diceva mio amico e mi chiamava ‘fratello della montagna’”, ha spiegato lui nell’intervista. Poi ha voluto leggere un messaggio ricevuto dal giornalista, che avrebbe scaricato la sua ferocia incolpando gli altri, secondo Corona. Questo sarebbe il contenuto del messaggio:

“Ti leggo il messaggio: ‘Amico mio carissimo ti capisco e non ti ho rotto i cog..oni scrivendoti prima perché immagino come ti senti dopo quella improvvisa sfuriata. A tutti dico che siamo amici. Ma la situazione, ahime, è sfuggita al nostro controllo: il tuo certo; ma anche il mio”.

Nel messaggio Di Mare avrebbe scritto ancora che la posizione della commissione Pari Opportunità della Rai è irremovibile e chiara. Pare ci siano state anche richieste da parte dei partiti politici di prendere provvedimenti e dei consiglieri Rai. A fine messaggio avrebbe poi scritto: “Un po’ di pazienza. Facciamo decantare. Ti abbraccio”. Ma secondo Corona non sarebbe andata così, perché dal suo punto di vista nessuno si sarebbe opposto al suo ritorno a Cartabianca.

Lui continua a essere mortificato per quanto accaduto, ma non sente di aver offeso tutte le donne. La sua frase era diretta solo a Bianca Berlinguer, ha precisato, quindi ha offeso solo lei. “La verità è che lui ha usato me per danneggiare lei”, ha aggiunto. Insomma, secondo Corona la scelta di Di Mare sarebbe rivolta a danneggiare il programma, visto che il pubblico si era affezionato agli scambi di opinione tra Mauro e Bianca. Secondo lui, ha aggiunto, erano una bella coppia e facevano ascolti.