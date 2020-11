Franco Di Mare, Striscia la Notizia durissima sul giornalista: la clip ‘salata’

Striscia la Notizia non molla la presa su Franco Di Mare, l’attuale direttore di Rai Tre. Il tg satirico di Antonio Ricci, dopo avergli consegnato il Tapiro d’Oro una settimana fa (con tanto di polemica rovente da parte del giornalista), è tornato a porre attenzione sull’ex conduttore di Unomattina, dedicandogli un servizio salatissimo.

La clip in questione, accompagnata dalla voce fuori campo dei conduttori di Ficarra e Picone, ha mostrato una serie di gaffe inanellate da Di Mare nel corso della carriera. Il tutto intervallato da un fotomontaggio animato in cui il giornalista è stato mostrato in perizoma leopardato. Non solo: il condimento del filmato è stato un sarcasmo molto ‘corrosivo’.

Prima è stato mostrato un clamoroso scivolone risalente al 2003 quando il giornalista disse che la superficie di Piemonte e Lombardia fosse simile a quella dell’Iraq (in realtà i metri quadrati di quest’ultimo sono circa dieci volte superiori a quelli delle due regioni messe insieme). Poi è stata la volta di quando a Unomattina intervistò il fotografo Barillari riproponendo una domanda identica a quella fatta pochi secondi prima da un collega.

E ancora, è stata riproposta la gaffe in cui in tv disse che gli umani sconfissero il dinosauro T Rex (al tempo dei dinosauri la specie umana non si era ancora evoluta come la conosciamo oggi). Quindi è stata ricordata la volta in cui sostenne che Cent’anni di Solitudine, capolavoro di Gabriel Garcia Marquez, non vinse mai il premio Nobel per la letteratura. Cosa che invece era già avvenuta.

Sono stati mandati in onda altri scivoloni. A un certo punto Di Mare è persino stato apostrofato con un irriverente “pinocchietto leopardato” (qui il video completo trasmesso sull’attuale direttore di Rai Tre).

Staffelli e Franco Di Mare: tensione durante la consegna del Tapiro d’Oro

Pochi giorni fa Staffelli ha raggiunto Di Mare. Un incontro teso, in cui il giornalista Rai ha mostrato parecchia stizza dopo che l’inviato ha sostenuto che la sua decisione di non far tornare Mauro Corona da Bianca Berlinguer cozzi con alcuni suoi comportamenti avuti in passato.

Di Mare non solo ha reagito polemicamente all’incontro con Staffelli, ma si è anche pronunciato in modo molto duro sui social, prendendosela sia con l’inviato sia con il modus operandi di Striscia. A quanto pare il tg satirico si è legato al dito la vicenda ed oggi è tornato alla carica.