Franco Di Mare furioso con Striscia la Notizia dopo il caso Mauro Corona

Il direttore di Rai Tre non digerisce il Tapiro d’Oro e il fatto che Staffelli abbia riportato a galla alcuni suoi comportamenti nei confronti di Sonia Grey

A Franco Di Mare è andato di traverso il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia recapitatogli da Valerio Staffelli. A far infuriare il direttore di Rai Tre il fatto che lo storico inviato del Tg satirico di Antonio Ricci abbia menzionato alcuni episodi del suo passato televisivo, nello specifico alcuni atteggiamenti da “polipone” avuti con la conduttrice Sonia Grey. Prima di capire perché il giornalista ha avuto un così duro sfogo è bene riavvolgere il nastro di quel che è accaduto di recente.

A Cartabianca, talk condotto su Rai Tre da Bianca Berlinguer, quest’ultima ha avuto nelle scorse settimane un duro botta e risposta con lo Mauro Corona – ospite fisso del programma – che le ha dato della “gallina”. Lo scrittore, poche ore dopo il diverbio, ha chiesto scusa, pentendosi. Voci di corridoio dicono che la Berlinguer abbia perdonato Corona e che lo vorrebbe nuovamente come ospite nel talk. Tale richiesta avrebbe però trovato il secco no proprio di Di Mare.

Alla luce della vicenda, Staffelli ha incalzato l’attuale direttore della terza rete del servizio pubblico. Con il suo consueto stile tra l’ironico e il sarcastico, l’inviato ha consegnato il Tapiro a Di Mare, sostenendo che ora abbia il pugno di ferro nel difendere una donna – Bianca Berlinguer, appunto – da commenti poco consoni pronunciati da Corona, ma che in passato non abbia brillato per galanteria nei confronti dell’universo ‘rosa’.

Proprio su tali insinuazioni Di Mare è esploso. Nel ricevere il premio di Striscia la Notizia è apparso più che infastidito. Dopodiché, a poche ore dalla messa in onda del filmato (trasmesso nella serata di oggi martedì 10 novembre 2020), ha scritto due lunghi post su Facebook, in cui si è scagliato contro il Tg satirico, accusandolo di “mescolare le carte” e di “intorbidire le acque”. Senza troppo girarci attorno, il giornalista è convinto che gli sia stato gettato addosso del fango.

Inoltre Di Mare ha sottolineato che la conduttrice Sonia Grey, con la quale ha avuto diversi siparietti lievemente ‘pepati’ in passato, accettava di buon grado il clima scanzonato e goliardico venutosi a creare. Lei stessa lo avrebbe dichiarato.

Di seguito i due post di Di Mare scritti dopo aver ricevuto il Tapiro:

