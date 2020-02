Bugo lascia Morgan solo sul palco: motivo, Sanremo incredulo e ammutolito

Perché Bugo ha lasciato il palco dell’Ariston: Amadeus senza parole

Colpo di scena all’Ariston con Bugo che ha lasciato il palco senza che Morgan sapesse nulla. Non sappiamo perché il cantante abbia deciso di abbandonare la gara ma è certo che nessuno si aspettava un comportamento del genere, sebbene Morgan avesse mostrato già segni di insofferenza in precedenza. Continua tra le polemiche dunque la kermesse canora organizzata da Amadeus che ha già dovuto sopportare accuse da ogni fronte da parte della stampa per i titoli svelati a Chi, poi da parte del Web per le parole usate sulle co-conduttrici. Il conduttore ha cercato di capirci qualcosa dopo l’interruzione dell’esibizione ma, colto di sorpresa, non sapeva cosa pensare ed era con tutta evidenza in imbarazzo.

Sanremo 2020, Morgan insegue Bugo e Fiorello commenta: “Questo Festival se lo ricorderanno tutto!”

A cercare di salvare la situazione è stato Fiorello che pur essendo stato colto anche lui di sorpresa ha mostrato una certa disinvoltura nel commentare quanto accaduto: “Questo Festival… da ottobre, perché fai danni da ottobre… sei tu che li hai messi insieme [il riferimento è a Bugo e Morgan, ndr]! Questo Festival se lo ricorderanno tutto! Io eleggerei il vincitore stasera e domani non veniamo”. E pensare che alcune delle recenti polemiche erano scoppiate proprio per via di Fiorello che pareva non aver reagito per niente bene all’hashtag lanciato da Tiziano Ferro. Cosa succederà adesso non lo sappiamo: la squalifica – come spiegato dallo stesso Amadeus – sembra cosa quasi certa.