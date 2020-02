Morgan abbandona il Festival di Sanremo? Scoppia il caso

L’ex BluVertigo contro le direttive di Sanremo: Morgan potrebbe non presentarsi alla terza puntata dello show

A poche ore dal terzo appuntamento del Festival di Sanremo, Marco Castoldi (in arte Morgan) ha spiazzato tutti minacciando di disertare la puntata dedicata ai duetti. Il milanese avrebbe dovuto esibirsi portando sul palco ‘Lontano dagli occhi’ di Sergio Endrigo, insieme al compagno d’avventura Bugo. Stando a quanto detto dall’ex leader dei BluVertigo, la Rai gli avrebbe imposto di eseguire il brano e dirigere contemporaneamente l’orchestra. Una richiesta che Morgan avrebbe rifiutato, mettendo quindi in dubbio la sua presenza sul palco dell’Ariston nella terza puntata di Sanremo. Come ben sappiamo Morgan non sarebbe nuovo a questo tipo di polemiche per via del suo carattere fumantino. Chissà se manterrà la parola: per scoprirlo non ci rimane che attendere la terza puntata in onda giovedì 6 febbraio 2020, alle 20.30 su Rai 1.

Morgan assente nella puntata dedicata ai duetti? Il retroscena

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per il Festival canoro italiano, dopo gli ottimi ascolti delle prime due serate. Nelle ultime ore, è scoppiato il caso Morgan: il cantante avrebbe denunciato la disparità nei confronti dei concorrenti nel dietro le quinte; nella mattina del 6 febbraio 2020, il suo avvocato avrebbe mandato una lettera all’emittente televisiva di stato: “Un calvario creato da reali ostacoli concretizzati in continue azioni di sabotaggio che porteranno alla situazione incresciosa che oggi, il giorno in cui dovrà andare in scena la cosa, non gli è stata concessa una sola prova. A Morgan si chiede di andare questa sera allo sbaraglio sul palco più importante del Paese senza avere mai provato la cosa che è stata occultata e sottratta all’orchestra e consegnata in versioni manomesse, protestata per ben nove volte e ogni volta ricostruita riconsegnata riapprovata ma scomparsa o chiamata non idonea ancora prima di essere provata. Prova rimandata, direttore esautorato a cui è stato creato un danno d’immagine ed emotivo grande”.

La risposta di Stefano Coletta

Il direttore di Rai 1 ha deciso di rispondere alla lettera mandatogli da Morgan, il quale avrebbe minacciato di non esibirsi se non gli verrà data la possibilità di fare ulteriori prove. “Lui ha mandato una lettera chiedendo di provare tre volte. Una prova l’ha fatta. Anche gli altri vorrebbero provare tre volte. Le prove sono in corso da stamattina. Poi però ad un certo punto dobbiamo andare in onda, quindi dobbiamo capire come conciliare le due cose”, ha dichiarato Coletta.