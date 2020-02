Ascolti tv seconda serata Sanremo 2020: Amadeus segna un nuovo record

Ascolti tv seconda serata Sanremo 2020: Amadeus continua a battere tutti

Amadeus continua a stupire al Festival di Sanremo. Nessun calo per la seconda serata – come accaduto di solito in passato – bensì una crescita importante. Mercoledì 5 febbraio la kermesse musicale è stata seguita da oltre 10 milioni di telespettatori con il 53.30%. Dunque la settantesima edizione della kermesse musicale sale rispetto alla puntata d’esordio e fa meglio delle ultime direzioni di Claudio Baglioni e Carlo Conti. Ora Fiorello dovrà rispettare quanto detto in conferenza stampa: indossare i panni del Coniglio de Il Cantante Mascherato per il successo ottenuto all’Ariston. Indubbiamente un successo senza precedenti.

Ascolti tv 5 febbraio 2020: Sanremo fa vincere anche La vita in diretta

Grazie a Sanremo 2020 La vita in diretta è cresciuta parecchio ed è riuscita a battere Pomeriggio 5. Mercoledì 5 febbraio il programma di Alberto Matano e Lorella Cuccarini è stato seguito da 2.487.000 telespettatori con il 18% di share. Barbara d’Urso ha registrato solo 2.195.000 spettatori con 14.77%. La settimana di Sanremo ha aiutato pure Vieni da me di Caterina Balivo, che ha raggiunto 2.293.000 persone con il 15.63%.

Ascolti tv 5 febbraio 2020: calo per Chi l’ha visto? su Rai Tre

Con Sanremo 2020 calano gli ascolti tv di Chi l’ha visto? su Rai Tre: mercoledì 5 febbraio 2020 Federica Sciarelli ha registrato solo 1.403.000 spettatori con il 5.76% di share.