Tiziano Ferro e Fiorello, bacio della pace a Sanremo: “Divorzio domani!”

Sanremo 2020, Tiziano Ferro e Fiorello fanno pace pubblicamente sul palco dell’Ariston e fermano le polemiche

Tiziano Ferro e Fiorello hanno fatto pace a Sanremo 2020 e il bacio ha ristabilito la serenità sul palco dell’Ariston. Tutto era partito da una battuta di Tiziano, che aveva lanciato un hashtag contro Fiorello. La sua era una battuta, ma come ha detto Amadeus è riuscita purtroppo male e Fiorello sembrava sul piede di guerra. Lo showman ha rilasciato in giornata delle dichiarazioni molto forti, inoltre nella notte sono circolate delle voci che lo volevano pronto ad abbandonare il carrozzone del Festival di Sanremo. Nulla di tutto ciò è accaduto, perché è arrivata la pace tra Fiorello e Tiziano Ferro anche sul palco dell’Ariston dopo aver pubblicato una foto insieme prima dell’inizio della serata.

Fiorello bacia Tiziano Ferro durante Finalmente tu: arriva la pace sul palco di Sanremo 2020

La foto di Fiorello e Tiziano aveva lasciato già intuire che si sarebbero esibiti insieme stasera e così è stato. Ferro è stato annunciato da Amadeus intorno alle ore 22, ha cantato un medley di suoi grandi successi e poi sono andati ad accoglierlo Amadeus e Fiorello insieme. Il cantante ha subito rotto il ghiaccio ricordando di un concorso di karaoke che ha vinto nel 1996 grazie a Finalmente tu, una canzone degli 883 cantata da Fiorello. Si classificò terzo, ma l’aneddoto è servito per introdurre una breve esibizione dei due a Sanremo 2020. Tiziano e Fiorello hanno cantato Finalmente tu, pochi secondi del brano per poi avvicinarsi viso a viso… fino al bacio! Un bacio a stampo veloce e improvviso, che evidentemente non era in programma!

Il bacio di Fiorello e Tiziano Ferro a Sanremo, il cantante scherza: “Devo divorziare domani!”

Tiziano si è subito meravigliato, o almeno questo ha lasciato intendere. Fiorello invece ha mandato i saluti al marito di Ferro, Victor. E il cantante ironicamente ha aggiunto: “Devo divorziare domani! Avevamo detto a un centimetro. Amore scusa, è colpa di Fiorello!”. Poi i due hanno lasciato insieme il palco, ridendo e scherzando. Nessun accenno alla polemica, ma la pace insomma è arrivata.