Lite Belen-Marcuzzi, Pauselli madre, Ferragni zia: le 10 news della settimana

Giulia Pauselli, professionista di Amici di Maria De Filippi, è incinta. L’annuncio lo ha fatto il suo compagno Marcello Sacchetta proprio nello studio del talent show di Canale Cinque. auguri.

Belen Rodriguez ha esordito alla guida delle Iene in coppia con Teo Mammucari. Naturalmente non poteva mancare il momento gossipparo. E infatti non è mancato con la modella argentina che ha riservato delle chicche. Ha detto che pensa di essere stata tradita da Stefano De Martino in passato, ha definito Fabrizio Corona un “patatone“, Antonino Spinalbese una persona “perbene” e Iannone un uomo “spericolato“. Dolcezze per Emma Marrone, tuonate per Alessia Marcuzzi. Le due hanno pure avuto una lite… Ahia!

Sempre restando in tema Belen, Stefano De Martino ha dichiarato che non c’è alcun ritorno di fiamma in corso. Il conduttore, al magazine Gente, ha spiegato che vede l’ex moglie in quanto con lei ha un figlio, Santiago. Sarà vero che ora c’è un rapporto così ‘casto e puro’ tra i due ex coniugi?

Chi ha scritto il “non monologo” di Sanremo a Sabrina Ferilli? Maria De Filippi? No, anche se in tanti pensavano che dietro al discorso ci fosse proprio la conduttrice pavese. Quindi? Chi lo ha scritto? Niente po po di meno che Selvaggia Lucarelli.

Mahmood e Blanco, dopo la vittoria del Festival di Sanremo si stanno divertendo a rifilare due di picche. Ultime loro vittime Alberto Matano e Bruno Vespa. Avrebbero voluto le due star a La Vita in Diretta e a Porta a Porta, ma hanno ricevuto dei no secchi da parte dei musicisti. Au revoir!

Silvia Toffanin sarà una delle conduttrici di Striscia la Notizia: farà coppia con Ezio Greggio. La carriera della compagna di Pier Silvio è sempre più sfavillante.

Stefania Orlando incoronata a Tv Talk come “Personaggio dell’anno”: chapeau!

Chiara Ferragni sarà zia di un bel maschietto: la sorella Francesca ha annunciato che sul portone di casa appenderà un fiocco azzurro.

Anna Tatangelo attovagliata con l’altra Anna, cioè la Pettinelli. La cantante di Sora ha messo in guardia la prof di Amici, invitandola a trattare meglio LDA, il terzo figlio avuto da Gigi D’Alessio con Carmela Barbato.

Michelle Hunziker, a Verissimo, ha parlato per la prima volta della fine della relazione con Tomaso Trussardi. “Una separazione è sempre un lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio”, ha spiegato la conduttrice che a breve sarà protagonista in prima serata su Canale Cinque con Michelle Impossible. Una delle chicche è che sul palco salirà pure Eros: “Ci sarà anche Ramazzotti. Non avrei mai pensato nella vita che lui accettasse l’invito. Sono vent’anni che non siamo sullo stesso palco in Italia”.