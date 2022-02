De Martino-Belen, ora parla Stefano: la sua verità, ma qualcosa non torna

Manca poco all’inizio della settima edizione di Stasera tutto è possibile, show in onda su Rai Due timonato da Stefano De Martino che ha raccolto il pesante testimone di Amadeus. Intervistato dal magazine Gente, il conduttore campano ha ribadito una volta di più quanto apprezzi il ‘demiurgo’ del Festival di Sanremo 2022; dall’altro lato ha sottolineato di aver “preso di petto” la guida del programma e di non aver cercato di imitare lo stile del suo predecessore. “Pensavo che non avrei mai potuto competere, ho uno stile completamente diverso. Così decisi di farlo a modo mio”, spiega per poi passare a fare chiarezza sul suo legame con Belen Rodriguez. Il gossip è tornato a ruggire e si parla di un ritorno di fiamma. Per la prima volta da quando è cominciato a diffondersi il chiacchiericcio, De Martino ha raccontato dettagliatamente della sua attuale situazione sentimentale.

Nel momento in cui Gente ha fatto notare al napoletano che di recente è stato avvistato più volte assieme all’ex moglie, lui ha risposto così: “Siamo due genitori. Abbiamo un legame che va al di là del matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita”. Stefano sostiene che sarebbe strano il contrario, ossia che due persone che hanno un figlio (lui e Belen hanno dato alla luce Santiago) “non si incontrino più”. Ma perché questi incontri non sono avvenuti prima? De Martino a questo punto afferma che in realtà, con la modella argentina, non ha mai smesso di vedersi.

“Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto assieme. Però in una madre e in un padre che magari passano del tempo assieme con il loro bambino io non ci vedo niente di straordinario”.

La versione di Stefano convince a metà: davvero i paparazzi, che seguono notte e giorno Belen, stando appollaiati sotto la sua abitazione, non si sono mai accorti che trascorresse del tempo pure con Stefano? Ed è una coincidenza che proprio nel momento in cui lei si è messa alle spalle la storia con Antonino Spinalbese, De Martino è stato pescato nuovamente a frequentarla e a essere pizzicato nel farlo? E perché ci sono pure delle paparazzate a notte fonda?

Stefano De Martino e quel ritorno di fiamma con Belen mancato: “Non c’è, altrimenti lo ammetterei”

“Un padre e una madre – aggiunge il conduttore – si possono ‘scambiare’ un figlio alle nove di sera o alle nove del mattino. Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati d’Italia. E la conquista di due genitori separati come noi deve essere proprio quella di andare al di là di un fallimento matrimoniale“. Tutto giusto, ma c’è un ma: i due ex coniugi, di recente, sono stati beccati nel pieno della notte, non alle 9 di sera…

Alla fine arriva anche la domanda direttissima: il ritorno di fiamma c’è, è in corso, oppure no? “Non c’è, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo”, conclude Stefano. Chissà se davvero le cose stanno così.