Amici, Anna Tatangelo a cena con Pettinelli: scatta la ramanzina su LDA

Anna Tatangelo attovagliata a cena con Anna Pettinelli: inevitabile che si parlasse di LDA, il figlio di Gigi D’Alessio con cui la cantante di Sora, come è risaputo, ha avuto una lunga relazione sentimentale, naufragata mesi fa. Risaputo anche che la professoressa di Amici di Maria De Filippi non abbia risparmiato pungenti critiche al giovane talento canoro nel corso della sua avventura nel talent show di Canale Cinque. Ebbene, la Tatangelo, alla luce di ciò, tra il serio e il faceto, ha fatto una ramanzina alla speaker radiofonica, invitandola ad assumere atteggiamenti più dolci nei confronti del ragazzo.

“Ho portato a cena Anna perché voglio che si comporti un po’ meglio con Luca. Non ti convinco? Luca ti prometto che invece la convinco”. Così Anna Tatangelo sui social, riprendendosi mentre stava consumando un pasto con la Pettinelli che per ora non sembra voler cambiare rotta. “Non se ne parla”, ha infatti replicato la speaker radiofonica. Dallo scambio di battute emerge anche che dopo la fine della love story con Gigi D’Alessio, ‘Lady Tata’ è rimasta in buoni rapporti con Luca, nato dal matrimonio tra il cantante napoletano e Carmela Barbato (dall’unione sono nati anche i figli Claudio, nel 1986, e Ilaria, nel 1992. LDA è il più piccino, essendo un classe 2003).

Gigi D’Alessio: cosa pensa del percorso di LDA ad Amici

Oggi Anna e Gigi si sono rifatti una vita: D’Alessio sta vivendo una relazione con la giovane Denise Esposito che lo ha reso padre per la quinta volta nei giorni scorsi; la Tatangelo, invece, ha allacciato un forte legame sentimentale con Livio Cori. Tornando a LDA e al suo cammino ad Amici, nei giorni scorsi, si è espresso anche papà Gigi, raggiunto da Fanpage.it.

Il giudice di The Voice Senior ha raccontato che sta monitorando e apprezzando il percorso fatto dal figlio, “senza invadere il suo campo, senza chiamare nessuno”. “È tutta farina del suo sacco perché non sarebbe giusto nei confronti degli altri”, ha sottolineato Gigi, mettendo a tacere le malelingue che hanno mormorato di presunte raccomandazioni fatte dal cantante campano a favore di Luca.

D’Alessio ‘senior’ ha anche aggiunto che è inevitabile che in un percorso di crescita si “sbatta la testa contro al muro”. Inoltre ha dichiarato che Amici sta facendo bene a LDA non solo perché sta imparando molto dal punto di vista musicale ma anche perché è un’esperienza che lo sta formando umanamente. “Mio figlio deve fare il suo percorso, deve avere le sue soddisfazioni, le sue delusioni. Tra l’altro non lo vedo da settembre. Luca è chiuso in una casa, senza fare nemmeno un reato”, ha spiegato per poi concludere: