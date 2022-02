Gigi D’Alessio: LDA di Amici raccomandato? La verità su quella telefonata

Fin da quando LDA (alias, Luca D’Alessio) è entrato a far parte della scuola di Amici, sono stati in molti a scagliarsi contro la trasmissione di Maria de Filippi. Chiaramente, visto che il padre di LDA è Gigi D’Alessio, è chiaro che il primo pensiero venuto in mente è che il concorrente fosse un raccomandato.

Ora, che LDA sia un “figlio d’arte” è poco ma sicuro e innegabile. Ma sarà stato veramente raccomandato dal padre con una telefonata ad hoc oppure è tutta farina del suo sacco fatta di puro talento? A rispondere a queste domande e a fare chiarezza una volta e per tutte sulla questione è stato D’Alessio in persona, questa mattina, in diretta live su Instagram con Fanpage.

Incalzato dalle numerose richieste dei fan collegati in diretta, parlando del figlio ad Amici, Gigi D’Alessio ha commentato: “Se lo raccomandassi gli farei del male. So che tutti pensano che è figlio di, io ve lo giuro non ho fatto nessuna telefonata”. Nessuna pressione su Maria de Filippi, dunque, ma piuttosto un percorso fatto di gavetta e duro lavoro, oltre ovviamente alle competenze nel canto.

Dopo aver fatto chiarezza, Gigi D’Alessio ha tenuto a tessere le lodi del figlio (cuore di papà) sottolineando quanto sia importante che anche LDA viva delle batoste:

A me fa piacere se lui sbatte la testa al muro, perché è quello che ti fa crescere. Sapeste quanti muri ho rotto io con la testa. Nel nostro lavoro nessuno ti deve regalare nulla. Nel mio caso è stato così. Noi del Sud dobbiamo sempre lavorare di più per ottenere qualcosa. Siamo nati per non avere, ecco perché quando otteniamo qualcosa sembra quasi sia successo un miracolo.

Gigi D’Alessio e LDA non si vedono dallo scorso settembre. Come saprete, a causa delle rigidissime norme anti Covid-19 della scuola, i concorrenti devono per forza di cose rimanere isolati dal resto del mondo, vivendo insieme in casetta e senza contatti esterni. Nonostante la distanza, in ogni caso, D’Alessio è contentissimo che il figlio stia vivendo un’esperienza simile, anche perché fra l’altro “ha imparato a cucinare e a rifare il letto”.

D’Alessio, proprio qualche giorno fa, è diventato padre del suo quinto figlio, Francesco, nato dalla relazione di D’Alessio con Denise Esposito. Almeno per ora LDA non ha ovviamente ancora potuto conoscere il suo fratellino, e si è dovuto limitare a lasciare un commentino tenero sotto il post Instagram dove il padre ne annuciava, felice, la nascita.