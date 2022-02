Striscia la Notizia, Silvia Toffanin ufficiale: con chi farà coppia e per quanto

La conduttrice di Verissimo arruolata da Antonio Ricci per la conduzione del tg satirico in onda su Canale Cinque

Striscia la Notizia ha una nuova conduttrice: Silvia Toffanin. L’ufficialità è giunta dallo stesso tg satirico ideato da Antonio Ricci che attraverso un comunicato stampa ha reso noto di aver arruolato la compagna di Pier Silvio Berlusconi. Per lei si tratta di un esordio assoluto dietro al celebre bancone di Canale Cinque. Con chi farà coppia? A prenderla per mano ci sarà il veterano Ezio Greggio. La conduzione del tandem inedito avrà una durata di una settimana, più precisamente dal 21 al 28 febbraio, giorno in cui subentreranno i già rodati Gerry Scotti e Francesca Manzini.

Dunque Ricci, per inserire nel modo più comodo la timoniera di Verissimo a Striscia ha scelto Greggio come guida. Anche quest’anno il comico ha fatto coppia con Enzo Iacchetti: i due hanno dovuto a un certo punto dare forfait a causa del Covid. Per quel che invece riguarda Silvia Toffanin, la stagione televisiva 2021-2022 le sta riservando parecchie novità e soddisfazioni. Da settembre, oltre ad andare in onda il sabato pomeriggio con Verissimo su Canale Cinque, ha conquistato, sempre con il medesimo rotocalco, pure la domenica pomeriggio, guadagnando lo spazio dopo Amici di Maria De Filippi.

Per il momento gli ascolti stanno premiando le scelte dei vertici della rete ammiraglia Mediaset: Verissimo è leader nella fascia interessata sia il sabato sia il giorno festivo, dove puntualmente batte la concorrenza di Rai Uno che schiera Francesca Fialdini con Da noi… A ruota libera.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: un amore che non ha bisogno del matrimonio

Da anni la conduttrice convive con il numero uno di Mediaset. La coppia ha coronato il proprio amore con due figli (Sofia Valentina, 6 anni, e Lorenzo Mattia, 11 anni), ma non con il matrimonio. Anche se in molti spesso dicono il ‘marito di’ e la ‘moglie di’, i fiori d’arancio non sono mai giunti. Nonostante ciò la relazione naviga in acque calme e appare più che solida. Silvia e Pier Silvio si sono legati sentimentalmente nel lontano 2002 e sono molto gelosi della loro provacy.