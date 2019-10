Video matrimonio Lorella Boccia a Verissimo: Silvia Toffanin si emoziona

Momento di commozione a Verissimo per Silvia Toffanin. La conduttrice Mediaset si è emozionata nel vedere le immagini del matrimonio di Lorella Boccia e Niccolò Presta, figlio del più famoso Lucio. Non è la prima volta che la Toffanin si scioglie davanti alle immagini di abiti da sposa, fiori e promesse d’amore. Per questo Silvia si è prontamente giustificata sottolineando che non riesce proprio a trattenere le lacrime davanti a momenti del genere. Una giustificazione che ha subito spinto i telespettatori del programma a lanciare delle frecciatina a Pier Silvio Berlusconi, che non ha ancora sposato Silvia nonostante una lunga relazione nata dietro le quinte di Passaparola e due figli insieme.

Silvia Toffanin piange e chiede scusa al pubblico di Verissimo

“Dicono sempre che piango quando guardo i matrimoni ma non riesco a non piangere”, ha ammesso Silvia Toffanin a Verissimo, dopo aver mostrato un filmato con le nozze di Lorella Boccia, celebrate a Roma lo scorso giugno. I telespettatori hanno colto la palla al balzo per invitare Pier Silvio Berlusconi a fare la fatidica proposta alla sua compagna, che ama da quasi venti anni. “Silvia che si commuove perché vorrebbe sposarsi pure lei”, ha sottolineato qualcuno su Twitter. “Silvia che si commuove ogni volta che vede scene di matrimonio. Pier Silvio allora… la vogliamo sposare o no?”, ha aggiunto qualcun altro.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: una lunga storia d’amore

Da tempo si parla di un matrimonio segreto tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi ma fino ad oggi i due non sono mai andati all’altare. La coppia continua ad essere piuttosto riservata sulla propria vita privata e preferisce godersi i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, che hanno rispettivamente 9 e 4 anni.