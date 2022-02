Chiara Ferragni presto zia: svelato il sesso del figlio di Francesca

Tra qualche mese Chiara Ferragni raggiungerà un altro traguardo nella sua vita: l’imprenditrice digitale sta per diventare zia per la prima volta. Sua sorella Francesca, infatti, è incinta. Quest’ultima ha appena rivelato il sesso del bimbo che porta in grembo, che dovrebbe vedere la luce all’inizio della prossima estate.

Francesca Ferragni, 32enne sorella di Chiara e Valentina Ferragni, ha annunciato su Instagram il sesso del suo primogenito. La rivelazione non è giunta con degli scatti di un baby shower bensì con una tenera foto abbinata ad una descrizione che non ha lasciato spazio alle interpretazioni. L’immagine, pubblicata congiuntamente da Francesca e dal compagno Riccardo Nicoletti, ritrae la coppia mentre si scambia un dolce bacio con le montagne dell’Alto Adige e un limpido cielo azzurro sullo sfondo, precisamente in località St. Kathrein in der Scharte, ossia Chiesa di Santa Caterina.

L’indizio che ha suggerito il sesso del nascituro è contenuto nella descrizione dell’immagine. I due hanno scritto infatti questa frase, con tanto di emoji di un neonato e di un cuore blu alla fine: “Ma il cielo è sempre più blu… e anche tu”. Tutto ciò lascia intendere che Francesca e Riccardo sono in attesa di un maschietto, il cui nome non è ancora noto o magari non è ancora stato scelto.

Il sesso del futuro cuginetto di Leone e Vittoria, figli di Chiara Ferragni e Fedez, è stato salutato con gioia dai membri del clan Ferragnez. “Ti aspettiamo amore”, “Ciao amore”, hanno commentato rispettivamente Chiara e Valentina, che non vedono l’ora di abbracciare il loro nipotino. “Amore stupendo, non vedo l’ora!”, ha fatto ecco Marina Di Guardo, madre delle sorelle Ferragni. Il futuro padre del bimbo, Riccardo Nicoletti, ha anche postato una storia su Instagram nella quale ha immaginato ironicamente come crescerà il suo primo figlio: “Sarà un piccolo metal-head, chitarrista, tifoso della Cremo e guai a lui se non parlerà dialetto”, ha scritto il compagno della Ferragni.

Francesca Ferragni ha annunciato di essere in dolce attesa a fine dicembre scorso, poco prima di Capodanno, anche in quell’occasione attraverso un’immagine postata su Instagram. Questa, che ritraeva il suo compagno nell’atto di baciare il suo ventre, aveva come descrizione la scritta “Non solo panettoni” e l’hashtag #14weeks. Se circa 6 settimane fa era incinta di 14 settimane oggi la 32enne dentista dovrebbe essere, più o meno, al quinto mese. La tanto attesa nascita dovrebbe quindi avere luogo nel mese di giugno 2022.