Francesca Ferragni incinta: chi è il compagno (e la reazione delle sorelle)

La cognata di Fedez annuncia la sua prima gravidanza, ecco chi è il papà del bebé in arrivo e come hanno reagito i familiari

Mentre giusto ieri da Milano City Life arrivavano brutte notizie per la positività dei Ferragnez al Covid, quest’oggi la famiglia Ferragni ci porta buone nuove. Francesca Ferragni, sorella delle ben più celebri Chiara e Valentina, ha appena annunciato via Instagram di essere incinta. L’annuncio è avvenuto nel più classico dei modi, con la foto della donna in piedi, con una mano sul pancione, mentre il compagno le bacia dolcemente il ventre.

Francesca Ferragni accoglierà così al mondo molto presto il suo primogenito, figlio di Riccardo Nicoletti, che su Instagram si fa chiamare riku_usm. Non ci è dato sapere, almeno per il momento, quando il bebé verrà al mondo, né tantomeno il sesso del nascituro.

La terza sorella del cremonese klan Ferragni è la secondogenita di Marina Di Guardo e Marco Ferragni. Ben più

defilata rispetto alle due sorelle sempre al centro dei riflettori, Francesca è oggi un’affermata dentista che lavora a Cremona nello studio del padre. Riccardo Nicoletti, invece, è attualmente Responsabile organizzativo di LPS Electronics. I due, almeno per il momento, non hanno ancora deciso di fare il grande passo, proprio come Valentina Ferragni e Luca Vezil.

Francesca Ferragni è incinta: le reazioni delle sorelle Chiara e Valentina e di Fedez

Com’era ovvio, sono prontamente arrivate via social le reazioni di tutti i membri della famiglia. La prima è stata Valentina Ferragni, che sul suo profilo Instagram ha commentato in inglese: “Zia per la terza volta, sono così felice per voi!” . Stesso discorso per Luca Vezil che ha ripostato la foto scrivendo “Di nuovo zio” e successivamente pubblicando uno scatto con Riccardo accompagnato dalla didascalia “Daje Cecchino”. Ovviamente i contenuti più divertenti sono arrivati da parte dei Ferragnez. Chiara Ferragni ha pubblicato una storia dicendo “Ragazzi, finalmente in questo periodo di m…. una notizia stupenda” e poi canticchiando una simpatica canzoncina e informando i suoi fan internazionali della gravidanza della sorella. Fedez, invece, ci ha messo del suo chiedendo conferma a Chiara Ferragni (come se già non fosse ovvio) del fatto che la gravidanza di Francesca Ferragni l’avrebbe fatto diventare zio per la prima volta.