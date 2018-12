Leo Gassmann eliminato a X Factor: le parole di papà Alessandro emozionano tutti

Leo Gassmann è stato eliminato nella semifinale a X Factor 2018

Leo Gassmann, figlio di Alessandro, ha visto interrompersi il sogno di raggiungere la vetta a X Factor 2018 a un passo dalla finale. È stato eliminato nel corso della semifinale, andata in onda ieri giovedì 6 dicembre, ma per lui c’è stata comunque una pioggia di complimenti nel salutarlo. Complimenti ed elogi che non si fermano al suo essere artista, agli auguri per il suo futuro, ma che si sono estesi alla persona. In queste settimane infatti Leo, che era nella squadra di Mara Maionchi, ha dimostrato di aver ricevuto un’educazione impeccabile dai suoi genitori e loro non possono che andarne fieri. E così è, perché subito dopo l’eliminazione è arrivato un tweet di Alessandro Gassmann per il figlio.

Alessandro Gassmann fiero di suo figlio Leo a X Factor

Insieme a una foto in cui Alessandro e suo figlio Leo sono insieme, sdraiati al sole su una spiaggia, l’attore ha scritto: “Bravo figlio mio, sono fiero di te, ti voglio bene”. Parole di orgoglio che avranno commosso il giovane cantante, ma anche una parte del pubblico di X Factor che faceva il tifo per lui. E che continuerà a sostenerlo. L’eliminazione di Leo Gassmann nella semifinale non è stata del tutto inaspettata, come la clamorosa uscita di Martina Attili. Nel suo percorso Leo ha ricevuto spesso critiche da parte dei giudici, seppure non aspre, ma a eliminarlo è stato il pubblico con il Tilt nella semifinale (che si è conclusa con una dichiarazione shock!). Forse era troppo forte l’avversaria, Luna, ma Leo ha detto di essere comunque felice di come è andata. Adesso avrà tempo e modo di concentrarsi sulla sua musica, anche perché l’inedito presentato e scritto da lui, Piume, non è affatto male (pure se la classifica degli inediti non lo vede tra i primi posti).

Bravo figlio mio,sono fiero di te ,ti voglio bene. @XFactor_Italia ✌️🎸 pic.twitter.com/nZmJpNb5AE — Alessandro Gassmann (@GassmanGassmann) December 6, 2018

Leo Gassmann eliminato a X Factor 2018 a un passo dalla finale

Leo è stato comunque un protagonista in questa 12esima edizione del talent show sia in studio sia nel Loft. I suoi compagni di avventura hanno spesso scherzato sul fatto che lui suonasse la chitarra e cantasse in continuazione. Insomma, si è anche divertito. Ha trovato un amico, ovvero Anastasio, il candidato numero uno alla vittoria, e i loro video su Instagram mancheranno a tutti. Adesso Leo tornerà a casa, riabbraccerà mamma e papà e potrà fare con loro un bilancio di questa esperienza. Ma possiamo immaginare che sarà positivo, l’attore aveva già detto di essere molto fiero del figlio. Ah, naturalmente Leo Gassmann dopo X Factor potrà anche riabbracciare la sua ormai famosa fidanzata!