L’Isola di Pietro 3 ci sarà? Anticipazioni e dichiarazioni di Gianni Morandi

Anticipazioni trama L’Isola di Pietro 3: ci sarà davvero?

E ora tutti si chiedono se ci sarà la terza stagione de L’Isola di Pietro oppure no. Questa serie tv ha conquistato un gran numero di telespettatori, che vorrebbero sapere al più presto come si evolveranno le storie dei protagonisti. Gianni Morandi è riuscito a dar vita a un personaggio – Pietro Sereni – non semplicemente credibile, ma a dir poco carismatico. L’amore nei confronti del cantante è stato confermato anche dagli ascolti della serie tv, che ha avuto una media del 15% di share. Non male, considerando che nell’ultimo periodo le fiction Mediaset non riescono a ottenere risultati strabilianti (tranne quella dedicata alla storia di Rosy Abate).

Storia L’Isola di Pietro 3: non tutto si è concluso

Nell’ultima puntata de L’Isola di Pietro, abbiamo scoperto chi è l’assassino e il motivo per cui ha commesso gli omicidi. Qualcuno è rimasto sorpreso, qualcun altro meno. In questa seconda stagione, oltre ai casi difficili da risolvere per Alessandro ed Elena (che potrebbero sorprenderci in una ipotetica terza stagione), abbiamo visto svilupparsi storie d’amore complicate, come quella di Diego e Caterina, che sono riusciti a realizzare il loro sogno. Ma l’incanto si potrebbe spezzare! Li potremmo vedere distanti e sapere già qualcosa in più con delle anticipazioni su L’Isola di Pietro 3? Gianni Morandi ha risposto alla domanda di chi gli ha chiesto se ci sarà anche una terza stagione.

Gianni Morandi parla della terza stagione de L’Isola di Pietro

“25 novembre. L’Isola di Pietro 2 termina questa sera con l’ultima puntata. Si chiude una storia che potrebbe, in futuro, avere un seguito. Si vedrà… Comunque, grazie tante a chi ci ha seguito!”. Queste sono state le parole scritte da Gianni Morandi su Facebook. Non ha assolutamente escluso la possibilità di leggere, un giorno non molto lontano, la trama de L’Isola di Pietro 3. Sicuramente potremmo conoscere nuovi personaggi e salutare per sempre qualcun altro. Forse Diego? Lui è stato il vero protagonista dell’ultima stagione de L’Isola di Pietro andata in onda e, con la sesta puntata, potrebbe chiudersi definitivamente un capitolo. Erasmo Genzini – l’attore che interpreta Diego – ha incuriosito anche per la sua vita privata: è fidanzato con una bellissima ragazza!

Dove rivedere L’Isola di Pietro: i nostri consigli

Adesso i telespettatori non vedono l’ora di sapere notizie sulla prima puntata de L’Isola di Pietro 3. Per rendere più sopportabile l’attesa, potrete o vedere tutte le puntate della serie tv in dvd oppure – se la mancanza si fa già sentire! – la replica dell’ultima puntata de L’Isola di Pietro!