Replica L’Isola di Pietro 2 ultima puntata: dove rivedere la serie tv

La replica della sesta e ultima puntata de L’Isola di Pietro 2

Con la replica dell’ultima puntata de L’Isola di Pietro 2, scoprirete tutto quello che è successo a Caterina e anche chi è l’assassino. Tassello dopo tassello, Alessandro ed Elena si sono avvicinati sempre di più alla risoluzione del caso. Hanno rischiato più volte di perdere la vita (Alessandro è stato aggredito!) e siamo certi che il finale di questa seconda stagione sorprenderà anche voi. Non un vero e proprio finale: ci sono delle questioni lasciate in sospeso, delle storie d’amore che potrebbero finire e altre che invece potrebbero finalmente decollare. C’è quindi tanto altro da scoprire sulla serie tv con Gianni Morandi protagonista.

Ecco dove rivedere L’Isola di Pietro – ultima puntata

Dove rivedere la sesta puntata de L’Isola di Pietro 2? O andate direttamente sul sito di Mediaset Play o utilizzate l’app. Troverete tutti gli episodi di questa seconda stagione. Ma da oggi potrete anche acquistare i dvd de L’Isola di Pietro! Non dovete proprio perdervi l’ultima puntata perché sono state chiarite diverse questioni. E qualcuna potrebbe anche riaprirsi, visto che ci sono già le prime anticipazioni su L’Isola di Pietro 3…

Curiosità sulla terza stagione de L’Isola di Pietro: cosa c’è da sapere?

Nell’ultima puntata de L’Isola di Pietro 2, abbiamo scoperto chi è l’assassino e cosa è successo a Caterina durante il sequestro. Ci sono stati numerosi colpi di scena, che non mancheranno nemmeno nella terza stagione. Un grande assente potrebbe essere Erasmo Genzini, l’attore che interpreta Diego: probabilmente la sua storia si concluderà proprio con il sesto episodio. Sappiamo come è andata a finire la sua relazione con Caterina e sappiamo anche che Erasmo è fidanzatissimo. In attesa delle anticipazioni sulla terza stagione de L’Isola di Pietro, rivedrete le repliche di questa serie tv?