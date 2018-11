L’Isola di Pietro 2 dvd: come rivedere la serie con Gianni Morandi

By

Dove rivedere L’Isola di Pietro 2? Dvd di tutte le puntate della seconda stagione

Con i dvd de L’Isola di Pietro 2, potrete rivedere tutte le puntate della seconda stagione con Gianni Morandi protagonista. Ha interpretato Pietro Sereni, un medico che si è sempre prodigato per gli altri e attratto da casi complicati, discussi con sua figlia Elena (Chiara Baschetti). Pietro è riuscito a dare un nuovo futuro a Diego (Erasmo Genzini), che ha rischiato più volte di finire nei guai. A salvarlo ci ha pensato anche l’amore nei confronti di Caterina (Alma Noce). Con questi personaggi – e tanti altri – si sono create delle nuove storie a L’Isola di Pietro, che hanno incuriosito sempre di più i telespettatori, che aspettavano ogni domenica per scoprire le ultime verità!

L’Isola di Pietro 2 dvd: ecco dove acquistarli

Dove acquistare i dvd de L’Isola di Pietro 2? Ci sono due modi per farlo: potrete recarvi direttamente in edicola (sperando che non siano già terminati!) o andare sul sito internet www.mediashopping.it. Troverete presto tutti e sei i dvd, anche quello sull’ultima puntata. Le anticipazioni ci hanno rivelato che si scoprirà un grande segreto su Diego Marra! A proposito di questo personaggio, possiamo anticiparvi che avrà una storia importante con Caterina e che potrebbe incontrare il suo padre biologico. Un personaggio che ci ha regalato tanti colpi di scena!

Anticipazioni L’Isola di Pietro 2: cosa succederà adesso?

Se Diego ha avuto degli alti e bassi con Caterina, Erasmo Genzini – l’attore che lo interpreta – è invece fidanzato e felice con una bellissima ragazza. Lo potremmo rivedere in una ipotetica terza stagione. Verrà confermata? Gli ascolti de L’Isola di Pietro sono stati soddisfacenti e siamo certi che, con una terza stagione, vecchi e nuovi personaggi potrebbero regalare tante emozioni al pubblico. Quest’ultimo vuole sapere come andrà a finire la storia tra Elena e Alessandro, se Caterina riuscirà a essere felice con Diego e quale sarà il futuro di Pietro Sereni.