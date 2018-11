Erasmo Genzini, vita privata e fidanzata di Diego dell’Isola di Pietro: “La amo”

Fidanzata e vita privata di Erasmo Genzini, attore de L’Isola di Pietro

La vita privata e la fidanzata di Erasmo Genzini non sono più un segreto. Attraverso la sua ultima intervista rilasciata a DiPiù TV, abbiamo scoperto che ha una storia di ben sette anni, che diventa sempre più solida. C’è amore vero a unirli: “Quando ero sul set con Morandi, la mia fidanzata Federica è venuta a trovarmi e io ho detto al grande Gianni: ‘Questa è la ragazza che amo da quando eravamo poco più che adolescenti. Ci amiamo da quando io ho 20 anni e lei 16′”.

La fidanzata di Erasmo Genzini: una persona speciale

Un amore, Federica, che si accompagna a un altro: “Federica e la recitazione sono i miei due grandi amori, che sono andati di pari passo in questi anni. Quando ricevo un rifiuto, lei mi incoraggia a non mollare e, grazie a lei, ho trovato la forza per andare avanti. Ora, grazie al successo de L’Isola di Pietro 2, raccolgo i frutti della mia determinazione”.

Le differenze sulla vita privata di Diego de L’isola di Pietro ed Erasmo Genzini

L’attore Erasmo Genzini veste i panni di Diego Marra a L’Isola di Pietro, un ragazzo problematico, dal passato travagliato, del quale si è preso cura Pietro Sereni (Gianni Morandi). Diego ha una relazione complicata con Caterina. La vita privata di Erasmo Genzini è invece molto più tranquilla: “Siamo sereni e condividiamo tutto. In questa casa noi facciamo prove di convivenza. […] Un giorno ci sposeremo e avremo una famiglia tutta nostra, serena, con dei bambini”.

Erasmo Genzini e la fidanzata Federica: come si sono conosciuti?

Genzini ha parlato di più della sua compagna Federica: ha 23 anni, è vicina alla laurea e lo sostiene sempre. Ha anche spiegato come si sono conosciuti: “Un giorno, mentre guidavo, ho visto questa ragazza dai capelli corvini per strada. Era bellissima. H0 rallentato per guardarla. Lei ha ricambiato lo sguardo e poi è entrata nella sua casa. Il giorno dopo mi ha contattato su Facebook”. Galeotta fu una festa! Proprio durante un momento di grande divertimento, hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. Erasmo Genzini sta collezionando un successo dopo l’altro e sicuramente sapremo altre curiosità sulla sua sfera sentimentale. Dal fare delle piccole parti a Un posto al sole, adesso è diventato uno dei protagonisti della serie TV L’Isola di Pietro!