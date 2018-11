L’Isola di Pietro 2, Diego e Caterina si mettono insieme? Anticipazioni sulla coppia

Una nuova coppia a L’Isola di Pietro 2? Anticipazioni su Caterina e Diego

Diego e Caterina si mettono insieme? Le anticipazioni de L’Isola di Pietro 2 su questa coppia non mancano. Sono tra i personaggi della serie televisiva più amati: è normale, quindi, che si vogliano conoscere sempre più informazioni sul loro conto. Che – per la felicità dei fan – non scarseggiano mai. Caterina e Diego de L’Isola di Pietro stanno attraverso un periodo per nulla semplice per entrambi e vedranno allontanarsi sempre di più quel sogno di vivere un’amore da favola. Le difficoltà saranno una costante nella loro vita? Il loro rapporto avrà una fortunata trasformazione o un’improvvisa battuta d’arresto? Gli ultimi spoiler su L’Isola di Pietro 2 chiariscono tutto!

Diego e Caterina L’Isola di Pietro: la storia d’amore ci sarà?

Ci sono buone possibilità che Caterina e Diego diventino una coppia. Non pioverà per sempre nelle loro vite. Caterina, per esempio, scoprirà che potrà ritornare a vedere, anche se non è detto che l’intervento si rivelerà efficace al cento per cento. Si dirà subito pronta a sottoporsi all’operazione. Dopo l’incidente avvenuto col padre, Caterina è stata riempita da mille attenzioni da parte di Diego, che ha dimostrato di nutrire un forte sentimento nei suoi confronti. Ma qualcosa cambierà nella terza punta…

L’Isola di Pietro 2 anticipazioni: Diego si allontana da Caterina

Stando alle anticipazioni de L’Isola di Pietro, Diego e Caterina si allontaneranno per colpa del ragazzo. Cosa gli succederà? Sarà totalmente concentrato nello scoprire i segreti della sua famiglia. Gli hanno nascosto fin troppe verità e, a poco a poco, emergeranno una dopo l’altra. Diego teme di scoprire qualcosa di veramente scioccante e non riuscirà più a dare affetto a Caterina. Che si sentirà improvvisamente sola. La cecità non la aiuterà di certo. Diego verrà a conoscenza di qualcosa di terribile, ma riuscirà anche a diventerà un punto fermo nella vita di Caterina: si dichiareranno amore eterno proprio in questa seconda stagione de L’Isola di Pietro?