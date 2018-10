L’Isola di Pietro 2, Caterina ritorna a vedere? Anticipazioni sul futuro della ragazza

Anticipazioni L’Isola di Pietro 2: Caterina rimarrà cieca a vita?

Caterina ritorna a vedere? Le anticipazioni de L’Isola di Pietro 2 ci danno nuovamente la conferma che sarà lei una delle protagoniste di questa seconda stagione. Caterina Rovandi (Alma Noce) è stata vittima di un terribile incidente causato da suo padre. Ha iniziato un inseguimento assieme a sua figlia, mettendo seriamente in pericolo le loro vite. Hanno rischiato molto e Caterina ha pagato sulla propria pelle l’imprudenza di Alessandro Ferras (Michele Rosiello). Il padre si è sentito terribilmente in colpa per quello che ha fatto, ma indietro non si può ritornare. Passerà un periodo di profonda crisi che renderà sempre più precario l’equilibrio della famiglia.

Caterina e Diego, un rapporto speciale a L’Isola di Pietro 2

Attraverso le anticipazioni su Caterina de L’Isola di Pietro 2 (e qui potrete leggere quelle della seconda puntata), sappiamo che la ragazza perdonerà suo padre e cercherà di non essere un peso per nessuno, ora che è diventata cieca. Si avvicinerà sempre di più a lei un caro ragazzo di nome Diego (Erasmo Genzini), che sarà l’unico a capire quello che le passa per la testa. Tra i due si creerà una forte intesa, che si rafforzerà proprio nel periodo in cui Caterina non avrà la vista. Essendo un personaggio-chiave de L’Isola di Pietro, Caterina potrebbe ritornare a vedere. Ma non presto. Magari sul finale di stagione. Regalando così ai telespettatori un lieto fine.

L’Isola di Pietro 2, Caterina e il suo futuro complicato

Caterina Rovandi ha avuto un passato difficile. E dovrà affrontare il futuro con tanto coraggio. Al suo fianco però avrà sempre suo nonno Pietro (Gianni Morandi), i suoi genitori – che saranno sempre più in crisi – e Diego, quel suo amico speciale. La trama de L’Isola di Pietro 2 ci regalerà altri colpi di scena. Non possono proprio mancare in una serie TV come questa!