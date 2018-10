Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 seconda puntata: la scomparsa di Vanessa

L’Isola di Pietro 2, anticipazioni seconda puntata 28 ottobre

Finito il primo appuntamento televisivo, non ci resta che darvi le anticipazioni sulla seconda puntata dell’Isola di Pietro 2 con Gianni Morandi e Lorella Cuccarini protagonisti indiscussi. Vi ricordiamo che anche la prossima volta la messa in onda avverrà di domenica, precisamente il 28 ottobre. Non sappiamo quali saranno gli ascolti della fiction ma stando a quanto abbiamo visto merita senz’altro un buon riscontro presso il pubblico. Ma veniamo al dunque: cosa succederà nella seconda puntata dell’Isola di Pietro 2? Vediamolo subito.

Seconda puntata L’Isola di Pietro 2, anticipazioni sul 28 ottobre: Vanessa scompare

Mentre Pietro continuerà ad occuparsi di Tobia, in coma farmacologico, Diego sembrerà essere l’unico in grado di comprendere Caterina e starle vicino. Andrà peggiorando invece il rapporto tra Elena e Alessandro: sembra che proprio su questa difficile relazione la fiction baserà uno dei suoi principali intrecci. La seconda puntata comunque sarà caratterizzata da ben due colpi di scena: dopo la morte di Elisabetta Canalis scomparirà infatti Vanessa Silas dopo una festa in spiaggia. Non si sa chi è stato e le indagini ruoteranno tutte attorno a pochi indizi. Nelle ricerche saranno coinvolti pure Elena e Alessandro che però non si riavvicineranno affatto: la prima infatti faticherà sempre di più a fidarsi di lui.

L’Isola di Pietro 2: Diego sconvolto dal suo passato, che fine ha fatto Vanessa?

Oltre ad essere incentrata sulle indagini sulla scomparsa di Vanessa la seconda puntata dell’Isola di Pietro 2 avrà come protagonista Diego; questi infatti scoprirà tutto sul suo passato e si scontrerà duramente con Pietro. Caterina intanto litigherà furiosamente con Fabrizio e solo alla fine Ignazio Silas riceverà una lettera di riscatto. Le anticipazioni sulla seconda puntata del 28 ottobre non dicono altro sugli sviluppi della fiction. Se volete rivedere la prima puntata sappiate che la replica la trovate qui: vi conviene rivederla perché agli inizi può succedere di perdersi tra un avvenimento e l’altro. Buona visione!