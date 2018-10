Replica L’Isola di Pietro 2: dove rivedere la prima puntata del 21 ottobre

L’Isola di Pietro 2 replica, dove rivedere la prima puntata

La replica della prima puntata dell’Isola di Pietro 2 dovrete assolutamente recuperarla se non avete potuto vedere per qualsiasi motivo l’inizio della fiction. Si tratta infatti di una puntata che vi permette di capire un po’ tutto sulla serie, anche sulla prima stagione, e di farvi un’idea su cosa succederà nelle prossime puntate. Rivedere la puntata è piuttosto semplice: non dovrete rinunciare infatti a qualche impegno ma, al contrario, la prima parte della stagione sarà sempre disponibile quando avrete un po’ di tempo libero. Come per altre fiction infatti anche per L’Isola di Pietro 2 potrete trovare le repliche delle puntate già andate in onda su Mediaset Play.

Dove rivedere la prima puntata del 21 ottobre dell’Isola di Pietro 2

Di Mediaset Play esiste anche un’applicazione gratuita per tablet e cellulari con la quale potrete rivedere tutto in streaming senza sostenere alcun costo. E con Mediaset Play non potrete fare solo questo: l’applicazione infatti vi permette di recuperare anche tutte le puntate della prima stagione, qualora vi foste appassionati solo di recente alla fiction. C’è tutto insomma affinché possiate godervi al massimo le prossime puntate dell’Isola di Pietro 2. E se invece volete le anticipazioni, ovviamente ci siamo noi che non solo seguiamo la fiction ma possiamo fornirvi anche tutte le informazioni necessarie sulle prossime puntate. Ammesso che tutto quello che vi abbiam già detto non vi basti.

L’Isola di Pietro 2, tutte le anticipazioni sulla fiction

Se nella prima puntata abbiamo assistito alla morte di Elisabetta Canalis e al debutto di Lorella Cuccarini, nella seconda a scomparire sarà Vanessa dopo una festa in spiaggia. Si saprà davvero poco sulla sua sparizione e non sarà l’unico colpo di scena della puntata: anche Diego infatti scoprirà tutto sul suo passato. Ma non vogliamo dirvi altro: per tutti gli spoiler e le anticipazioni trovate scritto tutto in questo approfondimento. Se invece oltre alla replica della prima puntata volete un riassunto veloce sulla prima serie è questo il post che fa per voi! Buona lettura allora, e buona visione!