Elisabetta Canalis muore a L’Isola di Pietro 2: anticipazioni sulla sua triste storia

Anticipazioni L’Isola di Pietro 2, Elisabetta Canalis muore

Elisabetta Canalis muore a L’Isola di Pietro 2. La prima puntata sarà incentrata sul caso di una ragazza assassinata, Giulia Canale (interpretata dalla Canalis), su cui Pietro Sereni (Gianni Morandi) indagherà a fondo. Le anticipazioni de L’Isola di Pietro 2 ci permettono di capire che la nuova stagione si aprirà subito con dei colpi di scena: i telespettatori vedranno Elisabetta Canalis stesa a terra e priva di vita. Questa scena innescherà dei meccanismi che renderanno nuovamente precaria la tranquillità raggiunta dal medico di Carloforte e dalla sua famiglia. Giulia Canale è legata ad Alessandro (Michele Rosiello) e questo renderà il corso delle indagini molto più complicato. Lo stesso Alessandro verrà messo a dura prova.

Giulia Canale muore: chi l’ha uccisa e cosa c’entra Alessandro?

Stando alle anticipazioni della prima puntata de L’Isola di Pietro 2, un omicidio sconvolgerà Carloforte. Giulia Canale muore in circostanze misteriose. Il sito DavideMaggio.it ci fa sapere che la ragazza è la compagna dell’imprenditore Ignazio Silas (Stefano Dionisi) e che ha avuto un legame non meglio specificato con Alessandro. Il primo sospettato è Diego Marra (Erasmo Genzini), diciassettenne che ha avuto un passato costellato di momenti difficili e di gesti di cui non sembra ancora pentirsi. Pietro Sereni è l’unico che conosce la verità su questo ragazzo. Ed è quasi certo che non sia lui l’assassino.

L’Isola di Pietro 2 anticipazioni: nuovi problemi per Elena e Alessandro

L’omicidio di Giulia Canale e l’incidente di Caterina (Alma Noce) manderanno in crisi Elena (Chiara Baschetti) e Alessandro: dopo aver ritrovato una certa serenità, dovranno superare nuovi ostacoli. E non è detto che riusciranno a farcela, questa volta. Caterina sarà vittima di un incidente avvenuto a seguito di un inseguimento col padre. Un incidente che le cambierà per sempre la vita. E quella dei suoi famigliari. Pietro Sereni non perderà mai la calma e, con le ultime anticipazioni della serie tv, sappiamo già che risolverà altri casi. Mettendo in serio pericolo la sua stessa vita.