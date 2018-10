Riassunto L’Isola di Pietro: com’era finito? Ecco dove eravamo rimasti

L’Isola di Pietro: dove eravamo rimasti? Il riassunto per capire com’è finito

Com’era finito L’Isola di Pietro? Per comprendere perfettamente le vicende che succederanno nelle prossime puntate, bisogna innanzitutto rispolverare la memoria. E questo riassunto sulla prima stagione de L’isola di Pietro fa proprio al caso vostro. Il protagonista della serie TV di Canale 5 è Pietro Sereni (Gianni Morandi), un pediatra vedovo capace di risolvere anche i casi più complicati grazie all’aiuto di sua figlia Elena (Chiara Baschetti) e del suo genero Alessandro (Michele Rosiello). Elena ha lasciato Milano per ritornare a Carloforte – un piccolo comune a sud della Sardegna – per constatare lo stato di salute di suo padre a seguito di un’esplosione alla Vecchia Tonnara che aveva causato la morte di quattro liceali. Una volta assicuratasi che il padre non ha riportato gravi traumi, ha deciso di volare a Londra col suo nuovo compagno Giovanni (Cesare Bocci). Ma qualcosa le farà cambiare idea…

Trama prima stagione de L’Isola di Pietro con Gianni Morandi

A Carloforte, rivedendo il suo primo vero amore Alessandro, Elena decide di rimanere e di indagare con lui sull’esplosione della Vecchia Tonnara. Sono entrambi questori di polizia e sono riusciti alla fine ad avvicinarsi sempre di più a un misterioso personaggio, Caterina (Alma Noce), figlia adottiva di Enrico e Grazia. Solo verso la fine della prima stagione de L’Isola di Pietro si scopre che in realtà la giovane è la figlia biologica di Elena e Alessandro. La ragazza porta con sé diversi segreti, molti dei quali verranno risolti con la prossima stagione. E le anticipazioni de L’Isola di Pietro 2 non mancano!

Anticipazioni L’Isola di Pietro 2: cosa succederà nelle prossime puntate?

Proprio Caterina sarà la protagonista della trama della seconda stagione de L’Isola di Pietro. Sarà vittima di un incidente che le cambierà per sempre la vita. Il rapporto di Alessandro ed Elena diventerà sempre più teso e Pietro sarà chiamato a risolvere problemi più grandi di lui. Ce la farà questa volta? Si troverà davanti a svariate difficoltà che metteranno a dura prova la sua vita. I misteri di Carloforte emergeranno uno a uno e solo la famiglia ritrovata potrà risolverli. Attraverso tutte le puntate de L’Isola di Pietro 2, scopriremo delle verità scioccanti! Preparatevi a tutto.