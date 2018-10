Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 prima puntata: due terribili incidenti

By

Anticipazioni prima puntata L’Isola di Pietro 2: cosa succederà?

Le anticipazioni della prima puntata de L’Isola di Pietro 2 ci parlano di due terribili incidenti. Non appena scopriremo che Pietro Sereni (Gianni Morandi) è riuscito a ricreare una stabilità famigliare, una sciagura lo sconvolgerà. Pietro, dopo tanto impegno, ha ricreato quella serenità che sembrava perduta per sempre: adesso vive con sua figlia Elena (Chiara Baschetti) e sua nipote Caterina (Alma Noce). Elena ha ricucito i rapporti con Alessandro (Michele Rosiello) e penserà che sia iniziato finalmente un periodo roseo. Ma non sarà così. Perché avverrà un tragico imprevisto che cambierà la sua vita, ma soprattutto quella di sua figlia Caterina. Quest’ultima sarà una delle vere protagoniste della seconda stagione de L’Isola di Pietro.

La tragedia di Caterina: anticipazioni primo episodio de L’Isola di Pietro 2

Cosa succederà a Caterina nella prima puntata? Attraverso le ultime anticipazioni, possiamo dirvi che sarà vittima di un incidente. Suo padre farà un inseguimento improvviso che coinvolgerà anche la figlia, la quale rischierà la vita. Caterina resterà cieca e questo farà cadere nello sconforto Elena, che incolperà Alessandro per quello che le è accaduto. I rapporti tra i due si incrineranno nuovamente e Alessandro dovrà convivere col senso di colpa. Questo triste avvenimento sarà accompagnato da un altro: la morte misteriosa di Giulia Canale (Elisabetta Canalis).

L’Isola di Pietro 2, anticipazioni 21 ottobre 2018: Elena e Alessandro in crisi

A mettere in crisi il matrimonio di Elena e Alessandro, un’altra scoperta sconvolgente: Giulia aveva un legame molto stretto con Alessandro, ed Elena avrà dei seri dubbi sul suo conto. Lo ha tradito con questa avvenente ragazza? Con le anticipazioni della prima puntata del 21 ottobre de L’Isola di Pietro, sappiamo anche che il medico di Carloforte continuerà a seguire Diego, che potrebbe nuotare di nuovo in un mare di guai; durante le sue ricerche, conoscerà Tobia, figlio di un tossico e in cerca di una famiglia vera.