L’Isola di Pietro 2: data di inizio, cast, nuovi attori e numero puntate

La data d’inizio de L’Isola di Pietro 2: ecco quando ci sarà la prima puntata

Quando ci sarà la prima puntata de L’Isola di Pietro 2? La data d’inizio non è più un mistero. Adesso possiamo dirvi con esattezza che comincerà domenica 21 ottobre 2018. La notizia è stata data direttamente dalle pagine social della serie TV: “Ci siamo! Da domenica 21 arriva in TV, in prima serata su Canale 5, L’Isola di Pietro 2. Ecco il promo TV! Segnatevi la data e non prendete impegni”. Un promo che ci permette di capire che ci saranno nuovi attori a L’Isola di Pietro 2 e che assisteremo a storie molto intrecciate, che riusciranno a emozionare i telespettatori. Questi ultimi hanno già espresso il loro grande interesse nei confronti della serie televisiva di Canale 5 con protagonista Pietro Sereni, interpretato da un magistrale Gianni Morandi.

Il cast de L’Isola di Pietro 2: i nuovi attori

“Ci sono nuovi arrivi sull’isola. Speriamo che non portino guai! Ma lo scopriremo molto presto”. Questo ha detto Gianni Morandi durante il promo. Il cast della seconda stagione de L’Isola di Pietro si arricchirà quindi di nuovi attori. Questa è la lista dei nomi degli attori de L’Isola di Pietro 2:

Gianni Morandi: Pietro Sereni;

Chiara Baschetti: Elena Sereni;

Michele Rosiello: Alessandro Ferras;

Cosima Coppola: Alessandra;

Alma Noce: Caterina;

Christian Cocco: Pinna;

Lorella Cuccarini: Isabella Sulci;

Elisabetta Canalis: \.

L’Isola di Pietro 2, quante puntate sono?

Quante puntate de L’Isola di Pietro 2 sono? All’incirca sei, della durata di 80 minuti. Andranno in onda ogni domenica su Canale 5. E sappiamo già, attraverso le ultime anticipazioni, cosa più o meno succederà: Pietro Sereni cercherà di ritrovare la tranquillità con la figlia, ma nuovi personaggi renderanno tutto difficile. L’isola verrà infatti popolata non solo da personaggi dall’animo buono, ma anche da altri che trameranno alle spalle di Pietro! Una seconda stagione che avrà nuove storie interessanti.