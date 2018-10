Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 terza puntata: la verità su Vanessa

L’Isola di Pietro 2, anticipazioni terza puntata di domenica 4 novembre 2018

E anche le anticipazioni della terza puntata de L’Isola di Pietro 2 sono puntuali. Pietro Sereni (Gianni Morandi) si troverà nuovamente in prima linea per trovare la verità in casi all’apparenza irrisolvibili. Questa volta vorrà fare chiarezza su Vanessa (Beatrice Vendramin), che sembra scomparsa nel nulla. Che fine ha fatto? Pietro non riuscirà a capacitarsi di quello che è successo alla donna. Il papà di Fabrizio potrebbe avere a che fare proprio con la sua sparizione: Pietro riuscirà a trovare degli indizi che gli dimostreranno che non è assolutamente innocente. Nel frattempo scoprirà anche quanto sia difficile la situazione famigliare di Fabrizio.

Terza puntata L’Isola di Pietro 2 anticipazioni: la fine di Vanessa

Domenica 4 novembre 2018 si scoprirà la verità su Vanessa de L’Isola di Pietro: è morta. Una notizia che Pietro accetterà a fatica, ma dovrà arrendersi all’evidenza dei fatti. Chi l’ha uccisa? Questa è la domanda che si porrà e porterà avanti le sue personali indagini per poter mettere in carcere l’omicida. Le anticipazioni del terzo episodio de L’Isola di Pietro 2 ci fanno capire che potrebbe essere il padre di Fabrizio o forse Samir, un immigrato nigeriano che avrà in suo possesso proprio la sciarpa di Vanessa.

Anticipazioni terza puntata L’Isola di Pietro: dolori sospetti per Elena

Diego (Erasmo Genzini) sarà sempre più freddo e Caterina (Alma Noce) se ne accorgerà. Cosa gli sta succedendo? Nella terza puntata del 4 novembre, vorrà scoprire qualcosa in più sulla sua famiglia. Sono stati nascosti al ragazzo parecchi segreti. Proprio nel momento in cui Caterina scoprirà che potrà ritornare a vedere grazie a un bravo oculista, Elena Sereni (Chiara Baschetti) avrà dei dolori che preoccuperanno molto Pietro. Cosa le sta succedendo? Vi ricordiamo che potrete rivedere in replica l’ultima puntata andata in onda.