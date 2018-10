Replica L’Isola di Pietro 2 seconda puntata

L’Isola di Pietro 2, replica seconda puntata 28 ottobre 2018

Dove si può rivedere la seconda puntata del 28 ottobre dell’Isola di Pietro 2? La replica è molto facile da reperire e vi consigliamo di non perdervela perché la puntata è stata davvero coinvolgente e ha confermato ancora una volta quanto la fiction con protagonista Gianni Morandi sia stata fatta e pensata davvero molto bene. Ma veniamo subito al dunque perché siamo sicuri che non vedete l’ora di vedere la seconda puntata: magari siete dovuti uscire, oppure avete avuto dei problemi all’improvviso, insomma per un motivo o per un altro vi siete persi questo nuovo appuntamento televisivo con Canale 5. Non preoccupatevi: rivedere la puntata è facilissimo, la replica è gratuita e può essere vista quante volte volete.

Dove rivedere la seconda puntata dell’Isola di Pietro

Potrete rivedere tutto infatti su Mediaset Play che ha anche un’applicazione gratuita per tablet e cellulari. E non potrete fare solo questo: come molte altre applicazioni infatti questa permette di rivedere tutte le puntate della prima stagione, qualora vi foste appassionati solo quest’anno e non abbiate avuto modo di vedere quali vicende si sono susseguite durante la prima messa in onda. C’è tutto insomma affinché possiate godervi al massimo le prossime puntate dell’Isola di Pietro 2 senza preoccuparvi di non aver capito qualche passaggio.E se invece volete le anticipazioni, ovviamente non vi resta che leggere il nostro riassunto generale sull’Isola di Pietro 2, sul cast e su molto altro ancora.

L’Isola di Pietro 2, tutte le anticipazioni sulla fiction

Qui trovate intanto un riassunto sulla prima puntata mentre qui trovate tutte le anticipazioni sulla terza. Come sapete, tutto è incentrato – almeno per adesso – sulle vicende che hanno visto scomparire Vanessa. Non vogliamo dirvi altro e vi lasciamo ai link: c’è scritto davvero tutto su quello che vedremo e sui colpi di scena principali. Occhio a vedere la replica della puntata del 28 ottobre però: non vorrete mica andare avanti senza recuperare quanto è già andato in onda, no? Buona visione!