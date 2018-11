Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 sesta e ultima puntata: il segreto di Diego

L’Isola di Pietro 2, anticipazioni sesta puntata di domenica 25 novembre 2018

Qual è il segreto di Diego Marra (Erasmo Genzini)? Stando alle anticipazioni dell’ultima puntata de L’Isola di Pietro 2, questo ragazzo starebbe nascondendo altro. Pietro (Gianni Morandi) capirà che c’è qualcosa che non quadra nella vita di Diego e che Isabella (Lorella) e il suo ex marito Saverio Sulci (Vanni Bramati) sanno qualcosa di più sul suo conto. Isabella, infatti, si allontanerà sempre di più da Pietro, che non riuscirà a capire questo suo atteggiamento. Credeva che avrebbe potuto sempre fidarsi di lei e invece potrebbe deluderlo nella sesta puntata di domenica 25 novembre 2018. A questo punto non ci resta che chiederci cosa leghi Diego a Isabella e Saverio. Qualche vicenda del passato del ragazzo?

Anticipazioni L’Isola di Pietro 2, ultima puntata: la famiglia Sereni si spacca!

Diego (avete capito con chi è fidanzato nella realtà?) vorrebbe avere un futuro sereno con Caterina (Alma Noce), ma dovrà prima chiudere definitivamente col suo passato e con un presente a dir poco pericoloso. Pietro gli starà sempre vicino, ma Diego diventerà sempre più sfuggente. Potrebbe aver scoperto qualcosa sul padre: non è davvero morto e tornerà presto? Caterina, per non pensare alla sua difficile relazione con Diego, deciderà di partecipare alla traversata in windsurf, ma sua madre Elena (Chiara Baschetti) si opporrà. Teme che sia troppo rischioso. Le anticipazioni della sesta puntata de L’Isola di Pietro 2 ci rivelano che la famiglia Sereni si spaccherà di nuovo!

Cosa succederà a Elena e Alessandro? Anticipazioni ultima puntata

Alessandro (Michele Rosiello) ed Elena reputeranno opportuno parlare con Rudy Sulci (Roberto Caccioppoli), che potrebbe rivelare qualcosa di importante sulla morte dei signori Lai. Lui sarà un nuovo indagato. E potrebbe aver ucciso anche Giulia Canale (Elisabetta Canalis). Come sarà il rapporto tra Elena e Alessandro? I due si riavvicineranno molto nella penultima puntata del 25 novembre. La coppia sarà sempre più vicina alla scoperta dell’assassino di Giulia e Vanessa. Il colpo di scena è dietro l’angolo. Se vi siete persi l’ultima puntata andata in onda, potrete sempre vedere la replica!