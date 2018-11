L’Isola di Pietro 2 anticipazioni: chi è l’assassino di Vanessa e Giulia? La verità

Anticipazioni L’Isola di Pietro 2: Diego non è l’assassino?

Chi ha ucciso Vanessa e Giulia? Le ultime anticipazioni de L’Isola di Pietro 2 ci hanno permesso di capire chi potrebbe essere l’assassino. Nella serie tv di Canale 5, l’indiziato numero uno è Diego Marra, ma è sotto gli occhi di tutti che è stato incastrato. Non avrebbe avuto nessun reale motivo tale da spingerlo ad ammazzare le due donne. È stato vittima del piano del vero criminale, che continua ad agire nell’ombra. Ma che lascia sempre degli indizi che riconducono a lui. O a lei. Potrebbe anche trattarsi di una donna, anche se è alquanto improbabile, visto che, fino a questo momento, nessun personaggio femminile sembra aver avuto una grande influenza nella vita di Giulia e Vanessa.

Chi è l’assassino di Giulia e Vanessa? Anticipazioni L’Isola di Pietro

Tra i possibili assassini c’è senza dubbio Ignazio Silas, considerato che conosceva a fondo sia Vanessa (la sua ultima compagna) sia Giulia (sua figlia). Le due donne avrebbero forse scoperto un grande segreto che lo riguarda. Anche il bidello non la racconta giusta così come Paolo, il dottore che avrebbe avuto dei rapporti alquanto ambigui con le due vittime. E le anticipazioni della penultima puntata ci rivelano che anche Elena non sarà al sicuro per colpa sua. Si sta avvicinando pericolosamente a lei. Un altro ipotetico criminale potrebbe avere qualcosa a che fare con Diego, interpretato da Erasmo Genzini (del quale sappiamo chi è la fidanzata nella realtà!).

Colpo di scena a L’Isola di Pietro! È lui l’assassino?

Potrebbe rappresentare un grande colpo di scena la comparsa del padre di Diego, anche lui tra i possibili omicidi di Vanessa e Giulia! Dopo aver lasciato morire la madre del ragazzo, questo personaggio misterioso potrebbe c’entrare qualcosa con la scomparsa delle due donne. Sarebbe stato forse lui a far ricadere le colpe su Diego perché quest’ultimo aveva cominciato a capire qualcosa di più sui suoi segreti di famiglia! Proprio per colpa di questi problemi, Diego si allontanerà da Caterina (ma comunque il lieto fine ci sarà). Attraverso le anticipazioni sull’assassino de L’Isola di Pietro 2, sappiamo anche che Elena rischierà di perdere il bambino – ma per colpa di chi? – e che Alessandro verrà ritrovato privo di sensi.