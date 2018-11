Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 quinta puntata: scoperto l’assassino?

L’Isola di Pietro 2, anticipazioni domenica 18 novembre 2018

Con le anticipazioni della quinta puntata de L’Isola di Pietro 2 ci si avvicina sempre più alla risoluzione del caso riguardante Vanessa Silas (Beatrice Vendramin) e Giulia Canale (Elisabetta Canalis). Le due donne sarebbero state uccise dalla stessa mano. Si scoprirà chi è l’assassino? Da quest’ultimo sono stati lasciati qua e là degli indizi che ricondurrebbero a Ignazio Silas (Stefano Dionisi). È alquanto strano che siano morte due persone con le quali Ignazio aveva un rapporto molto stretto: Vanessa, infatti, è stata la sua ultima compagna mentre Giulia sua figlia. Hanno forse scoperto insieme qualche suo segreto? O forse sono state le vittime del piano di un nemico del signor Silas? Ma le indagini si concentreranno anche su Diego…

La gravidanza difficile di Elena: anticipazioni L’Isola di Pietro

Nella puntata di domenica 18 novembre de L’Isola di Pietro, Elena (Chiara Baschetti) rischierà di perdere il bambino. La sua gravidanza sarà sempre più a rischio e questo la metterà ancora più in crisi: deve confessare ad Alessandro (Michele Rosiello) di essere in dolce attesa oppure no? Non riuscirà ancora a perdonarlo, anche se, grazie alle parole di Pietro (Gianni Morandi), si deciderà a fare la cosa giusta: Alessandro deve sapere che è incinta. Questo non significa che ritorneranno insieme. Alessandro verrà ritrovato privo di sensi a Villa Lai e viene trasportato urgentemente in ospedale. Cosa gli è successo?

Chi ha ucciso davvero Vanessa e Giulia? A L’Isola di Pietro sempre più vicini alla verità!

Caterina (Alma Noce) sarà invece sempre più confusa. Diego (Erasmo Genzini, del quale vi abbiamo rivelato con chi è fidanzato nella realtà) vorrebbe farle una confessione: la ama con tutto sé stesso! Ma qualcosa andrà storto. Caterina, quindi, penserà che lui l’abbia solo usata e che tutte quelle parole non siano altro che polvere. Stando alle anticipazioni della penultima puntata L’Isola di Pietro 2, verrà fatta chiarezza su Patrizia. Adesso non potrà mentire più a nessuno. Un colpo di scena dopo l’altro, nel prossimo episodio, visto che verrà risolto quasi definitivamente il caso su Giulia e Vanessa! Se vi siete persi la puntata, potrete sempre rivederla in un modo semplicissimo.