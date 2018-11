Replica L’Isola di Pietro 2 quarta puntata: dove rivedere la serie tv

L’Isola di Pietro 2, replica della quarta puntata: come non perdere l’ultimo episodio

Se vi siete persi l’ultima puntata, non vi dovete assolutamente preoccupare perché c’è sempre una soluzione a tutto! La replica della quarta puntata de L’Isola di Pietro 2 è facilmente reperibile. Sono accaduti tanti episodi sorprendenti che hanno dato un nuovo verso ad alcune storie, come quella di Caterina e Diego. I due ragazzi stanno attraversando un periodo di profonda crisi dovuto alle problematica di Diego, che non ha messo ancora un punto sul suo passato. Caterina non riesce a stargli dietro sia perché i problemi del fidanzato sono più grandi di lei sia per via della sua cecità.

Replica quarta puntata L’Isola di Pietro 2: ecco dove vederla

Vi state chiedendo dove rivedere la quarta puntata de L’Isola di Pietro 2? Con il sito Mediaset Play (o la sua app) è semplicissimo recuperare gli episodi persi. Non troverete solo l’ultima puntata andata in onda, ma anche quelle passate e quelle della precedente stagione. Capirete, vedendo gli ultimi episodi, se Caterina riacquisterà la vista e se sua madre Elena perderà il figlio oppure no. Anche per Elena e Alessandro la storia sarà sempre più complicata: la donna non riuscirà a perdonargli né il tradimento né il fatto di aver reso cieca sua figlia.

Le ultime novità su L’Isola di Pietro 2

Dopo aver visto la replica de L’Isola di Pietro 2, potrete anche leggere le anticipazioni della penultima puntata. E vale davvero la pena leggerle perché verrà fatta più chiarezza sull’assassino di Giulia e Vanessa, le due donne accomunate da uno stesso triste destino. Pietro – interpretato magistralmente da Gianni Morandi – scoprirà la verità su Patrizia: quest’ultima ha dei segreti che lasceranno senza parole il protagonista di questa seguitissima serie tv di Canale 5. Cos’altro scopriremo sui personaggi del cast de L’Isola di Pietro 2? Caterina ritornerà a vedere? E cosa ne sarà della povera Elena, costretta a stare in un ospedale?