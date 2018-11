L’Isola di Pietro 2, Elena incinta: perde il bambino? Anticipazioni sulla gravidanza

Anticipazioni L’Isola di Pietro 2: Elena perde il figlio?

Elena è incinta a L’Isola di Pietro 2. Non se lo sarebbe mai aspettato. Questa non era la notizia che avrebbe voluto ricevere in un periodo critico come quello che sta vivendo: Alessandro l’avrebbe tradita con un’altra donna. Cosa dovrà fare? Pietro le consiglierà di raccontare tutta la verità a suo marito, ma questa ipotesi non le andrà a genio. Dopo quello che ha dovuto subire, non vuole nella maniera più assoluta avere un rapporto con lui. Saranno chiamati a risolvere nuovi casi, è vero, ma questo non significa che dovranno per forza essere complici come in passato. Le anticipazioni de L’Isola di Pietro 2 non riguardano solo la loro storia, ma anche la gravidanza in quanto potrebbe avere delle complicazioni.

Il segreto di Elena: Alessandro lo scoprirà?

È stato chiesto a Elena Sereni di restare in ospedale per evitare un aborto spontaneo. La sua gravidanza sarà molto delicata. Non dovrà quindi fare sforzi inutili né dovrà stressarsi per questioni lasciate irrisolte (come la sua relazione con Alessandro). Sarà difficile, per lei, seguire tutti i consigli dei medici, ma suo padre cercherà di farla ragionare, chiedendole di ricucire i rapporti con Alessandro. Elena si troverà a un bivio: dovrà confessargli che aspetta un figlio che vorrà crescere con lui oppure sarà costretta a lasciarlo? Non sarà tutto rose e fior per la coppia de L’Isola di Pietro!

L’Isola di Pietro, Elena e Alessandro sempre più in crisi

Suo marito Alessandro ha fatto fin troppi errori: non le ha mai parlato del suo flirt passato e ha rischiato di far morire la figlia Caterina a causa di un incidente. Non è proprio in grado di dimenticare tutto questo. Anche perché ora Caterina è cieca! Problemi anche per la coppia formata da Diego e Caterina, visto che quest’ultimo verrà a conoscenza di altri segreti sulla sua famiglia che lo metteranno in crisi. Come si evolverà il rapporto di queste due coppie protagoniste? Le anticipazioni future de L’Isola di Pietro ci chiariranno meglio tutto!