L’Isola di Pietro 2, Elena e Alessandro si lasciano? Anticipazioni sulla coppia

Elena e Alessandro in crisi, cosa succederà adesso? L’Isola di Pietro 2 anticipazioni

Aria di tempesta a Carloforte. Alessandro ed Elena si lasciano? Le anticipazioni de L’Isola di Pietro 2 sono chiare: attraverseranno un periodo di profonda crisi. Elena Sereni non riuscirà proprio ad accettare i presunti tradimenti del marito consumati con Giulia Canale, una ragazza che ha perso la vita a inizio seconda stagione. Elena, donna forte e fragile allo stesso tempo, non riuscirà a guardare con gli stessi occhi Alessandro. Dovranno comunque continuare a indagare su svariati casi, ma lei manterrà sempre le distanze. In aggiunta a questo, c’è anche l’incidente che ha causato mettendo in serio pericolo la vita di Caterina.

L’Isola di Pietro 2, Alessandro ed Elena: il loro futuro nella seconda stagione

Sappiamo che Caterina ha buone possibilità di ritornare a vedere, ma il futuro di Elena e Alessandro de L’Isola di Pietro 2 non sarà così roseo. Ci saranno altri avvenimenti che divideranno ancor di più la coppia, altri invece che li riavvicineranno. Verrà fatta per esempio maggiore chiarezza su Giulia Canale e solo in quel momento Elena Sereni potrebbe decidere di dare un’altra chance al marito. Sono stati lontani per molto tempo, si sono rimessi insieme, per poi essere sempre più vicini alla rottura definitiva.

Amori difficili a L’Isola di Pietro: anticipazioni future

Un’altra coppia che dovrà superare mille peripezie è quella formata da Diego e Caterina: loro si metteranno insieme? La vita sarà molto dura con entrambi, visto che Diego dovrà affrontare delle verità difficili da accettare sulla sua famiglia e diventerà molto freddo. Alessandro seguirà un percorso simile a quello di Diego, e mamma e figlia saranno le uniche in grado di ritrovare un certo equilibrio. Con le nuove anticipazioni de L’Isola di Pietro (che troverete sempre qui), scopriremo quale sarà il finale di queste appassionanti storie d’amore.