L’Isola di Pietro 2, il padre di Diego è ancora vivo e ritorna? Ultime curiosità

Anticipazioni L’Isola di Pietro 2: il padre di Diego non è morto?

Con le ultime anticipazioni de L’Isola di Pietro 2, non possiamo certamente evitare di parlare del padre di Diego. Nel corso della seconda stagione, sono emersi svariati segreti sulla famiglia del ragazzo e non pochi riguardano proprio i suoi genitori. Diego ha scoperto che sua madre è stata ammazzata dopo averlo messo al mondo per mano di suo padre che, dopo aver commesso questo crimine, si è volatilizzato. Si crede che sia deceduto, visto che nessuno ha più ricevuto delle notizie precise sul suo conto, ma il colpo di scena è dietro l’angolo. Pietro Sereni ha raccontato a Diego che suo padre si è tolto la vita ed è stato messo in discussione più volte il passato della sua famiglia: in realtà suo padre è ancora vivo e tornerà molto presto?

Il padre di Diego ha aggredito Alessandro?

Sappiamo, attraverso le anticipazioni della penultima puntata de L’Isola di Pietro 2, che Alessandro Ferras verrà colpito da un losco figuro e perderà i sensi. Chi lo ha aggredito? Potrebbe essere o il bidello o Pablo, il dottore che sta frequentando Elena (la quale rischia di perdere il bambino), ma sarebbe fin troppo scontato. Un colpo di scena non può mancare! Il padre di Diego potrebbe essere ritornato a Carloforte per raccontare la verità sul suo passato o per portare a termine il suo compito: uccidere suo figlio. L’aggressore di Alessandro – chiunque esso sia – potrebbe avere a che fare anche con la morte di Vanessa e Giulia.

L’Isola di Pietro 2, cosa succederà a Diego?

Erasmo Genzini (avete scoperto chi è la sua fidanzata?) interpretata un personaggio molto problematico, che deve cercare le soluzioni più adatte per chiudere alcune questioni lasciate in sospeso da suo padre. Diego è un ragazzo che ha sofferto molto e che continuerà a combattere per sopravvivere e per avere una vita felice insieme a Caterina, la ragazza che ama davvero. Le anticipazioni delle prossime puntate de L’Isola di Pietro ci mettono in guardia: potrebbe ritornare un personaggio dal passato che riuscirà a far sprofondare nel caos alcuni protagonisti della serie tv!